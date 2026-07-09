Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 9 al 15 de julio

Lincoln Center celebra el Día de Brasil

Como parte del Summer for the City, el Lincoln Center celebrará el “Brazilian Day” este jueves 9 de julio, con una jornada gratuita de música, cine y baile. La programación comenzará a las 6:00 pm con el espectáculo del conjunto brasileño Regional Samaúma (foto), en la Hearst Plaza; a las 7:30 pm será el turno de la cantante Alici en el David Rubenstein Atrium; a las 8:00 pm el compositor y cantante Maurício Baia estará en el Dance Hall; y a la misma hora el público podrá disfrutar de una proyección al aire libre del documental Pelé en Hearst Plaza. La celebración concluirá a las 10:00 pm con un set del DJ Béco Dranoff en la Josie Robertson Plaza. Gratis. Más información: https://lincolncenter.org.

Foto: Nei Valente

A bailar salsa frente al río Hudson

Sunset Salsa, el popular evento gratuito, regresa este jueves 9 de julio al Pier 76 Hudson River Park (1 Pier 76, 408 12th Ave West). La jornada comenzará a las 6:30 pm con una clase de salsa para principiantes, seguida de una sesión de baile libre desde las 7:15 pm. La actividad será dirigida por la reconocida bailarina e instructora Talía Castro-Pozo (foto), conocida como “La Mujer de la Salsa”, quien estará acompañada por artistas invitados. El evento, apto para todos los niveles, forma parte de la programación de verano de Hudson River Park y ofrece una experiencia ideal para disfrutar de música, baile y vistas al atardecer. Más información: https://hudsonriverpark.org.

Foto: Hudson River PK

Concierto de Shaggy en Central Park

El cantante jamaiquino Shaggy celebrará la música y la cultura caribeña con Shaggy’s Yaad, un concierto gratuito para todas las edades que se realizará hoy 9 de julio, de 7:00 a 10:00 pm, en el Rumsey Playfield de Central Park, como parte de la temporada 2026 de SummerStage. El espectáculo contará con la participación especial de Robin Thicke, Tanto Metro & Devonte, Rayvon, Noah Powa, NESTA, Amber Lee, Matthew Malcolm y Shuga. Las puertas abrirán a las 6:00 p.m. y la entrada es libre. Más información: https://cityparksfoundation.org.

Foto: Matt Licari/Invision/AP

Música y comedia en el Bronx Music Hall

El Bronx Music Hall (438 E 163rd St, Bronx) ofrecerá una variada programación cultural durante este mes. Hoy jueves 9 de julio, a las 8:00 pm, la cantante Gabriela Anders (foto) presentará Nuevas Voces: Gabriela Anders & Los Dukes, un concierto que reinventa el repertorio de Duke Ellington con ritmos latinoamericanos; el sábado 11 de julio, de 7:00 a 10:00 pm, el recinto rendirá homenaje a la cantante dominicana Enerolisa Nuñez con una velada de música afrodominicana interpretada por su hija Yrene “Yeni” Nuñez; y el miércoles 15 de julio con “Bochinchando: Uptown Solo Festival”, una noche de comedia presentada por Peaches Rodriguez, junto a Sashalyn Medina y Sara Contreras, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Más información:bronxmusichall.org.

Foto: Cortesía

El West Side Fest celebra el arte y la cultura

El West Side Fest regresa del 10 al 12 de julio con tres días de actividades gratuitas y programación especial en museos, parques, centros de artes escénicas e instituciones culturales del lado oeste de Manhattan. Organizado por la West Side Cultural Network, el festival ofrecerá entrada gratuita a organizaciones participantes, espectáculos al aire libre, talleres de arte para todas las edades, manualidades para niños, presentaciones en vivo y actividades familiares. La edición de 2026 coincidirá con las celebraciones del FIFA World Cup 2026 y America250, convirtiendo el paseo costero del West Side en uno de los principales destinos culturales del verano en Nueva York. Información: https://www.westsidefest.nyc.

Foto: Filip Wolak

Gabriela Ruiz en el Whitney Museum

El Whitney Museum of American Art (99 Gansevoort Street) estrenará “Exive II”, un nuevo performance de la artista Gabriela Ruiz, este viernes 10 de julio, como parte de la Whitney Biennial 2026. La intervención tendrá lugar frente a la entrada principal del museo, donde la artista utilizará un montacargas como compañero escénico para transformar una máquina industrial en un símbolo de fuerza, visibilidad y movimiento. A las 6:00 y a las 7:30 pm. La presentación es de acceso gratuito con boletos disponibles. Más información: https://whitney.org.

Foto: Cortesía

Circo y diversión familiar en Herald Square Park

El Family Fun Circus Day llenará de magia y entretenimiento a Herald Square Park (104 West 34th street), este sábado 11 de julio, con una jornada gratuita para toda la familia presentada por 34th Street Partnership. El evento ofrecerá espectáculos en vivo, burbujas gigantes, malabarismo, hula hoop, creación de figuras con globos y pintura facial con los colores rojo, blanco y azul, en homenaje a la celebración de los 250 años de Estados Unidos. Uno de los momentos más esperados será la actuación de Bindlestiff Family Cirkus, que sorprenderá con acrobacias, monociclos, impresionantes rutinas de malabarismo y comedia física. Las actividades comenzarán a las 11:30 am y se extenderán hasta las 3:30 pm, con funciones del circo a las 12:30 pm y 2:00 pm. Más información: https://34thstreet.org/calendar/event/family-fun-circus-day/2026-07-11.

Foto: Ryan-Muir



Arturo O’Farrill al aire libre en Harlem

El pianista y compositor Arturo O’Farrill, ganador de seis premios Grammy y dos Latin Grammy, encabezará un concierto gratuito este sábado 11 de julio, a las 3:00 pm, en Denny Farrell Riverbank State Park, en West Harlem, como parte de la serie Carnegie Hall Citywide. Acompañado por la Afro Latin Jazz Orchestra y el ensamble The Freedom Trap, el concierto celebrará el 15.º aniversario del programa Musical Connections, que impulsa la educación musical para personas privadas de libertad en Sing Sing Correctional Facility. La presentación será al aire libre y de entrada gratis. Más información: https://www.carnegiehall.org.

Foto: Sachyn Mital

Cine gratis bajo las estrellas regresa a Bryant Park

El ciclo gratuito “Paramount+ Movie Nights at Bryant Park” regresa este verano con funciones al aire libre todos los lunes, del 13 de julio al 14 de septiembre, en Bryant Park. La temporada comenzará con la proyección de “Wayne’s World” a las 8:00 pm, mientras que el césped abrirá desde las 5:00 pm para que el público disfrute de un picnic. Además, la Hester Street Fair ofrecerá comida de 4:00 a 8:30 pm, junto con bebidas, juegos interactivos, trivias, sorteos y oportunidades para fotos. La programación incluye clásicos como The Truman Show, Catch Me If You Can, No Country for Old Men y Shakespeare in Love. La entrada es libre. Más información: bryantpark.org.

Foto: Da Luo

Forno D’Oro estrena menú de happy hour

El restaurante Forno D’Oro NYC (196 8th Avenue) invita a descubrir sus nuevos menús de happy hour y almuerzo con auténticos sabores de la cocina italiana. De lunes a jueves, de 4:00 a 7:00 pm, el nuevo local italiano ofrece una promoción con copas de vino tinto o blanco de la casa y Aperol Spritz por $8, además de bocados como supplì di pasta, focaccia, ensalada César y arancini al mismo precio. Para el almuerzo, de lunes a viernes, de 12:00 a 4:00 pm, los comensales pueden disfrutar de una pizza personal Margarita por $12, acompañada de 50% de descuento en todas las copas de vino. La propuesta refleja el estilo romano y la hospitalidad familiar del chef Salvatore Olivella.Más información: https://fornodoronyc.com.

Foto: Cortesía

Viva el Mundial en Tavern on the Green

Los aficionados al fútbol podrán disfrutar de los partidos de la fase final del Mundial en Tavern on the Green, una de las joyas gastronómicas de Central Park. El restaurante instaló pantallas gigantes exclusivamente para el torneo, ofreciendo una experiencia diferente a la de un bar deportivo tradicional. Los encuentros se podrán seguir desde el bar principal mientras los asistentes disfrutan de cócteles y un menú completo, o bien optar por un bocado rápido en el mostrador para llevar. Las familias también encontrarán un patio al aire libre, un menú infantil y la cercanía de la cancha emergente FIFA Arena, abierta hasta el 18 de julio, ideal para jugar antes o después de cada partido. Más información en: https://www.tavernonthegreen.com.

Foto: Tavern on the Green

Tony Bechara, en retrospectiva en el Parrish Art Museum

El Parrish Art Museum está presentando “Tony Bechara: An Artist of Many Worlds”, la primera retrospectiva institucional dedicada al artista puertorriqueño, una muestra que recorre seis décadas de una prolífica trayectoria marcada por la experimentación con la abstracción y el color. La exhibición reúne pinturas, esculturas y grabados que muestran la evolución del lenguaje visual de Bechara, quien desarrolló una propuesta artística basada principalmente en la cuadrícula como estructura compositiva. Su obra dialoga con el modernismo del siglo XX, las artes decorativas islámicas y los mosaicos bizantinos, creando composiciones de gran complejidad visual. El Parrish Art Museum está en el 279 Montauk Highway, Water Mill, NY 11976. Desde ya hasta el 1 de noviembre. Información: https://parrishart.org/