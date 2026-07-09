Elsa y Elmar trae su universo emocional al “Ruidosa Fest” del Lincoln Center

El “Ruidosa Fest” vuelve a Lincoln Center con una propuesta que va más allá de una tarde de conciertos. El festival, dedicado a amplificar voces de mujeres y artistas latinas, regresa este domingo 12 de julio con música en vivo, conversaciones, una masterclass, una feria del libro y una programación pensada para celebrar la creación desde la identidad, la comunidad y la libertad.

Entre las artistas invitadas del evento, que es parte de la programación de “Summer for the City”, está Elsa y Elmar, el proyecto musical de la cantautora colombiana Elsa Carvajal, quien llevará su universo de synth-pop, sensibilidad latina y confesiones emocionales al Wu Tsai Theater del David Geffen Hall. Para ella, presentarse en Ruidosa no es simplemente sumar una fecha más a su agenda. Es cumplir un deseo que venía guardando hace tiempo.

“Ruidosa era un sueño que tenía en mi lista de sueños pendientes”, confiesa. “Me parece la oportunidad más hermosa. Estoy dichosa”, asegura.

El festival, fundado por Francisca Valenzuela, le resulta especial porque ofrece algo que muchas artistas no siempre encuentran en la industria: un escenario donde sus propuestas puedan mostrarse con cuidado, fuerza y dimensión. “Ruidosa para mí era un sueño, porque es el lugar en el que las mujeres pueden llevar su show en su mayor expresión”, dice.

La venezolana Francisca Valenzuela, creadora del festival, se estará presentando este año./Cortesía

La jornada reunirá a voces de distintos países y estilos. La programación incluye a Lila Downs, con su mezcla de tradición mexicana, sonidos indígenas y música contemporánea; la chilena Rubio, con su pop electrónico y atmósferas envolventes; la cantante y compositora Edna Vazquez; la artista local duendita; y CLUB VITTAR, la experiencia de baile liderada por la estrella brasileña Pabllo Vittar.

También habrá espacios de diálogo y aprendizaje, como una conversación con Guerrilla Girls y Coco Fusco, una masterclass sobre memoria cultural y producción musical con Ella Bric, y una colaboración literaria con National Book Foundation y Café Con Libros.

En ese contexto, Elsa y Elmar llegará con una propuesta que entiende el pop como un lugar para sentir sin pedir permiso. Sus canciones pueden sonar delicadas, luminosas o bailables, pero debajo de esa superficie hay una manera directa de tocar emociones que a veces incomodan.

“Yo creo que Elsa y Elmar desde el día uno ha incomodado a todos y a todas, a quienes están un poco reacios a aceptar, sentir y ser”, afirma. Lo dice con humor, pero también con claridad. Para ella, hacer ruido no significa necesariamente gritar más fuerte, sino provocar una pequeña sacudida interna. “Me honra porque quiere decir que estoy incomodando, y además con unas canciones que son totalmente inofensivas, porque yo solo le estoy hablando a lo que siento, a lo que soy y a los sentimientos más universales”.

Esa búsqueda también viaja con sus raíces. Elsa nació en Colombia, pero reconoce que su historia artística está profundamente conectada con México, país donde ha construido una parte esencial de su carrera y de su público.

Lila Downs es otra de las destacas artistas que conforman el cartel de artistas./Cortesía Enrique Leyva

“Yo soy de dos naciones”, dice. “De Colombia me llevo mis raíces, mis ancestros, mi familia, el calor en el corazón. Y de México me llevo el saber que hay gente escuchando mi música, conectando con mi música, apoyándome”.

Pero el festival también abre preguntas necesarias sobre la industria. Elsa habla de los moldes que todavía pesan sobre las mujeres en la música.

“Todavía hay que convertirse en un arquetipo de mujer para que ciertas puertas se abran”, señala. “El arquetipo de la mujer exitosa en la música es el que se le exige 70 veces más que a un hombre”.

Por eso su presencia en Ruidosa tiene sentido dentro de una conversación más amplia. No solo se trata de cantar, sino de ocupar un espacio propio. Cuando se le pregunta qué quisiera que entendiera alguien que nunca la ha escuchado, Elsa vuelve al centro de su obra. “Yo le canto a lo universal de la experiencia humana”, dice. También a “lo chistoso y lo poco seria que es la vida”.

Quizás eso sea lo que el público puede esperar de Elsa y Elmar en Lincoln Center: canciones para bailar, sentir, reconocerse y, tal vez, salir un poco distinto. “Yo solo lo hago para que se lo disfruten”, dice.

En detalle:

Cortesía: Lincoln Center

Qué: Ruidosa Fest

Cuándo: domingo 12 de julio- a las 3:00 pm

Dónde: David Geffen Hall and The Dance Floor- 10 Lincoln Center Plaza, New York

Información: Gratis.https://lincolncenter.org