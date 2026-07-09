Kalshi vs Nueva York: jueza federal ratifica aplicarle ley estatal de apuestas

Una jueza federal negó la solicitud de la plataforma de mercados de predicción Kalshi de impedir que Nueva York les aplique sus leyes sobre juegos de azar, en medio de la disputa que mantiene con los reguladores estatales.

La gobernadora Kathy Hochul, y la fiscal estatal, Letitia James, aplaudieron el fallo judicial. “Las leyes de juego de Nueva York están diseñadas para proteger a los consumidores. Kalshi intentó ignorarlas. (El martes) perdieron en los tribunales. Seguiremos exigiendo que todas las plataformas de apuestas cumplan con la ley, y eso incluye a los mercados de predicción”, dijeron ambas funcionarias en una declaración conjunta, seguida por comentarios en sus cuentas en Twitter/X.

Kalshi es una plataforma de predicciones regulada a nivel federal que permite a los usuarios apostar sobre resultados de tipo “sí/no” (YES/NO) en eventos a futuro. Aunque funciona de manera similar a una forma de apuesta financiera -en la que los usuarios compran y venden contratos basados ​​en resultados del mundo real-, Kalshi opera legalmente en todo Estados Unidos porque está clasificado como una plataforma de negociación de derivados financieros regulada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC), en lugar de por las comisiones estatales de juego.

En el fallo la jueza Analisa Torres, del Distrito Sur de Nueva York, denegó la petición de Kalshi de obtener una medida cautelar preliminar en la demanda presentada por la plataforma contra la Comisión de Juegos del estado Nueva York. De inmediato Kalshi cuestionó la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del 2do Circuito.

La controversia gira principalmente en torno a si los contratos de Kalshi sobre eventos deportivos están sujetos a la regulación federal o a las leyes estatales de juegos de azar, resumió The Block. El regulador estatal de juegos argumenta que esos contratos infringen las leyes del estado, mientras que Kalshi sostiene que la Ley federal de Intercambio de Materias Primas (CEA) prevalece sobre esas normativas.

“El Tribunal determina que las leyes de juegos de azar de Nueva York, en su aplicación a los contratos de Kalshi sobre eventos deportivos, no quedan invalidadas por la CEA y que, por tanto, Kalshi no ha demostrado de manera clara o sustancial que tenga probabilidades de éxito en cuanto al fondo del asunto”, escribió la jueza Torres en su resolución.

La jueza señaló que la CEA sigue permitiendo a los estados regular ciertos aspectos relacionados con la negociación de swaps y otros productos financieros en mercados de contratos designados. “Dado que la facultad de regular los juegos de azar es una competencia tradicional de orden público ejercida por Nueva York, el Tribunal también rechaza interpretar la concesión de jurisdicción exclusiva de la CEA como algo que no deja ‘margen para legislación estatal complementaria'”, escribió Torres.

La jueza añadió que nada impide a Kalshi obtener una licencia conforme a la legislación de Nueva York. “Aunque cumplir con las leyes de juegos de azar de Nueva York impone a Kalshi un requisito normativo adicional, ese requisito no es directamente contrario a la ley federal. Por consiguiente, el intento de Kalshi de eludir tal requisito no prosperará”, afirmó la jueza.

Daniel Wallach, abogado especializado en derecho deportivo, comentó que en Twitter/X éste último fallo probablemente afectará a la disputa que Kalshi mantiene con más de una docena de otros reguladores estatales alrededor de EE.UU.

Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket se enfrentan a una batalla en varios frentes sobre quién debe regularlos y de qué manera. En abril, la CFTC demandó al estado, alegando que las autoridades de Nueva York estaban invadiendo indebidamente la jurisdicción exclusiva de Washington DC sobre los mercados de predicción.

La administración Trump ha apoyado el crecimiento de estas plataformas. Donald Trump Jr., hijo del presidente, actúa como asesor tanto de Kalshi como de Polymarket. Ese litigio federal sigue en curso, recordó Gothamist.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).