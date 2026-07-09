Muere Bonnie Tyler, intérprete del éxito de los 80 “Total Eclipse of the Heart”

La madrugada de este 9 de julio, se confirmó la muerte de Bonnie Tyler, la cantante británica que fue un ícono pop entre los años 80 y 90. La confirmación fue hecha a través de un comunicado difundido a través de la propia página web de la artista.

En el comunicado, escribieron: “La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”.

Hay que recordar que la cantante, mundialmente conocida por ser intérprete de la canción “Total Eclipse of the Heart”, fue ingresada de emergencia a un hospital en Faro, Portugal, en mayo de este año. Tuvo que someterse a una cirugía intestinal y se le indujo un coma.

Según información compartida por la BBC, la cantante había salido del coma en junio, pero siguió recluida en el área de cuidados intensivos del hospital.

En el comunicado, el equipo y familia de la cantante también pidió a todos privacidad en estos momentos.

En septiembre del 2023, la cantante publicó el libro autobiográfico “Straight from the Heart”. En este se narra cómo fue su transformación de ser una tímida adolescente llamada Gaynor Hopkins, criada en un pequeño pueblo minero del sur de Gales, hasta convertirse en la superestrella internacional.

Tyler incluyó en su autobiografía varias anécdotas sobre su carrera musical, pues además de convertirse en un referente durante los años 80 y 90, también logró cantar frente a la realeza británica y frente al Papa.