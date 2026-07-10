Camp Victory 2026: abren inscripciones para el campamento de la ADA para niños con diabetes tipo 1 en El Bronx

La Asociación Americana de la Diabetes (ADA) abrió las inscripciones para Camp Victory 2026, un campamento de verano dirigido a niños de entre 6 y 12 años que viven con diabetes tipo 1. El programa, que se realizará del 10 al 14 de agosto en Lehman College, en El Bronx, busca ofrecer una experiencia en la que los menores puedan divertirse, aprender sobre el manejo de su condición y convivir con otros niños que enfrentan los mismos desafíos.

La organización hizo un llamado especial a las familias hispanas de este distrito y de otras comunidades cercanas para que aprovechen esta oportunidad. Además de las actividades recreativas, el campamento está diseñado para fortalecer la confianza de los participantes y enseñarles habilidades que les permitan desarrollar una mayor independencia en el cuidado de su salud.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de julio, aunque la ADA advirtió que los lugares son limitados y podrían agotarse antes de esa fecha.

Un campamento pensado para niños con diabetes tipo 1

Camp Victory fue establecido en 2025 y ofrece un entorno donde los niños pueden disfrutar de una semana llena de actividades mientras reciben atención especializada. Durante los 5 días de campamento habrá natación, deportes en equipo, artes y manualidades, juegos y otras dinámicas adaptadas para menores con diabetes tipo 1.

Uno de los principales objetivos del programa es demostrar que un diagnóstico de diabetes no tiene por qué limitar la participación en actividades recreativas ni impedir que los niños vivan experiencias similares a las de cualquier campamento de verano.

Cada jornada combina momentos de diversión con espacios educativos en los que los participantes aprenden sobre alimentación, actividad física, monitoreo de glucosa, bienestar emocional y otros aspectos fundamentales para el manejo de la enfermedad.

Atención médica especializada durante toda la experiencia

La ADA destacó que todos sus campamentos funcionan bajo estrictos protocolos de seguridad médica. El personal está conformado por profesionales de la salud licenciados y capacitados conforme a los Estándares de Cuidado en Diabetes de la organización.

Esto permite que las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos estarán acompañados por especialistas preparados para atender cualquier necesidad relacionada con la diabetes mientras participan en las distintas actividades.

La experiencia también busca fomentar la autonomía de los niños. A través de actividades supervisadas, los campistas desarrollan habilidades prácticas para cuidar de su salud y fortalecer la confianza en sí mismos.

Una tradición con más de 7 décadas

Los campamentos de la ADA tienen una larga historia. Desde 1949, la organización ha recibido a miles de niños y adolescentes con diabetes en programas realizados en distintas partes de Estados Unidos.

A lo largo de más de 7 décadas, estos espacios se han convertido en una oportunidad para que los menores formen amistades con personas que comparten experiencias similares y encuentren una comunidad de apoyo.

La ADA señala que muchos participantes mantienen esas relaciones durante años y que el ambiente del campamento contribuye a reducir el sentimiento de aislamiento que algunas familias experimentan tras el diagnóstico de diabetes tipo 1.

Ayuda financiera para las familias

Uno de los aspectos más importantes del programa es que la organización ofrece apoyo económico para las familias que lo necesiten.

La ADA indicó que el objetivo es que ningún niño deje de participar por motivos financieros. Por ello, las familias pueden solicitar asistencia para cubrir el costo del campamento, especialmente aquellas con recursos limitados.

La organización subrayó que este apoyo busca ampliar el acceso al programa entre las comunidades con mayores necesidades, incluidas muchas familias latinas de El Bronx.

Además de brindar una semana de recreación, el programa busca que los participantes regresen a casa con nuevos conocimientos para el manejo de su condición, mayor seguridad en sí mismos y amistades que puedan acompañarlos durante muchos años. Para muchas familias, esa combinación de aprendizaje, apoyo médico y convivencia representa una oportunidad que va mucho más allá de unas vacaciones de verano.

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