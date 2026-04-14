El peor hábito que puedes tener si eres diabético y no es comer dulces

Desde siempre se ha dicho que consumir alimentos azucarados es, lógicamente, lo peor que puedes hacer si eres un paciente diabético. Y aunque reducir dulces, refrescos y carbohidratos refinados es fundamental, hay un hábito igual o incluso más perjudicial que muchas veces pasa desapercibido: el sedentarismo.

Según explica el sitio web de la AARP, organización sin fines de lucro, permanecer inactivo durante largos periodos puede dificultar el control de la glucosa en sangre y aumentar el riesgo de complicaciones graves, incluso en personas que cuidan su alimentación.

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Cómo impacta el sedentarismo en un paciente con diabetes

El cuerpo necesita movimiento para funcionar correctamente, especialmente cuando se trata de regular el azúcar en sangre. La actividad física ayuda a que las células utilicen mejor la glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina.

Cuando una persona pasa demasiado tiempo sentada, por ejemplo, más de 30 minutos seguidos sin moverse, el organismo reduce su capacidad para procesar el azúcar de manera eficiente. Esto provoca que los niveles de glucosa se mantengan elevados por más tiempo.

Con el tiempo, esta situación puede favorecer la resistencia a la insulina, una condición clave en el desarrollo y empeoramiento de la diabetes tipo 2.

Incluso, un diabético que controla su dieta puede experimentar dificultades para estabilizar su glucosa si no incorpora actividad física en su rutina diaria.

Las largas horas en una silla, especialmente durante el trabajo, es una forma de sedentarismo que se traduce en riesgo de diabetes y complicaciones. Crédito: Fizkes | Shutterstock

Además, el sedentarismo está vinculado con otros problemas de salud que agravan la diabetes. Por ejemplo:

Aumento de peso

Presión arterial elevada

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares

Deterioro de la circulación

Organismos de salud recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar, andar en bicicleta o nadar. También es clave evitar estar sentado durante periodos prolongados: levantarse, estirarse o caminar unos minutos cada media hora puede ayudar.

La buena noticia es que no se necesita una rutina intensa para marcar la diferencia. Incorporar movimiento de forma regular puede tener un impacto directo en el control de la diabetes.

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