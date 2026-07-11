San Francisco y el mercado inmobiliario: Nueva era gracias a la IA

En una calle arbolada del acomodado barrio residencial de Duboce Triangle en San Francisco, la parte superior de una casa unifamiliar atraía a posibles compradores.

El lujoso apartamento de 3 habitaciones, recientemente renovado, estaba a la venta por casi $3 millones de dólares y había despertado un especial interés debido a una inusual forma de pago: el vendedor consideraría recibir acciones de las empresas de inteligencia artificial (IA) OpenAI o Anthropic en lugar de efectivo.

“El valor [de la propiedad] es cuestionable, pero me gustaría comprarla”, dice un joven empleado de OpenAI que acaba de visitar el apartamento con su pareja.

El trabajador, que se mudó a la ciudad californiana hace 2 años para empezar en un puesto técnico en la empresa de tecnología, actualmente paga alquiler y, según comenta, planea preguntarles a sus jefes sobre la posibilidad de una transferencia de acciones.

Epicentro de la IA

Bienvenidos a San Francisco, ciudad que en 2026 es el epicentro de la revolución de la IA, y donde los precios de las propiedades han aumentado drásticamente.

“Son precios astronómicos”, afirma Daryl Fairweather, economista jefe de Redfin, una empresa inmobiliaria que realiza un seguimiento del valor de las viviendas en Estados Unidos. “La gente tiene mucho dinero y está lista para comprar”.

En marzo, San Francisco recuperó su título como la ciudad más cara para comprar una vivienda en Estados Unidos, superando a su rival San José, situada a 80 kilómetros al sur, en el corazón del tradicional Silicon Valley.

Ese mes, el precio promedio de la vivienda en San Francisco subió un 19% respecto al año anterior, y esa tendencia ha continuado, con aumentos del 14,5% y el 14,1% en abril y mayo respectivamente, según datos proporcionados por Redfin.

El precio promedio de venta en la ciudad a mayo de 2026 alcanzó un máximo histórico de US$1,76 millones, en comparación con los casi US$400.000 de Estados Unidos en su conjunto, donde los precios subieron solo un 1,4% en marzo y un 2% tanto en abril como en mayo.

La opinión generalizada es que el dinero proveniente de la inteligencia artificial es el motor del pujante mercado inmobiliario de San Francisco. “Hemos llegado a esa conclusión basándonos en los datos que observamos y en lo que nos comentan nuestros agentes”, afirma Fairweather.

El economista destaca el fuerte aumento de precios en los códigos postales de lujo del área metropolitana de la Bahía de San Francisco, que incluyen a Duboce Triangle, desde que OpenAI lanzó ChatGPT a finales de 2022, una tendencia ausente en ciudades con menor riqueza derivada de la IA.

Ha frenado la recesión que sufrió San Francisco durante la pandemia de Covid, cuando la población disminuyó y los precios de la vivienda se moderaron.

Hoy en día, los elevados salarios y las primas por incorporación que reciben los altos cargos de IA en la ciudad pueden ser extraordinarios, incluso para los estándares de Silicon Valley. Aún más generosas son las opciones sobre acciones que se les han permitido canjear parcialmente a los empleados mediante la venta limitada de títulos.

Según se informó recientemente, el pasado mes de octubre, más de 600 empleados y exempleados de OpenAI vendieron acciones por un valor combinado de $6,600 millones, lo que supone una media de $11 millones por participante.

En Anthropic, cuyo producto principal es Claude, también se dijo recientemente que a los trabajadores se les permitió vender acciones por un valor total de unos $6,000 millones.

El apartamento de tres habitaciones en Duboce Triangle ha sido lujosamente amueblado. (Foto: Open Homes Photography)

“Una locura”

Y dado que ambas compañías tienen previsto salir a bolsa a finales de este año o el próximo, creando así más empleados multimillonarios, muchos no ven que vaya a terminar pronto el auge del mercado inmobiliario de San Francisco.

“Las guerras de ofertas de hoy en día se considerarán gangas, y de hecho ya lo son”, afirma Rachel Swann, la agente inmobiliaria encargada de la venta de la propiedad en Duboce Triangle.

Enrico Moretti, profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley, sin embargo, afirma que aún estamos en una fase muy temprana del auge de la IA. Señala que, si bien la población y los niveles de empleo de la ciudad están aumentando, siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia.

También existen fuerzas opuestas que podrían frenar el aumento de los precios. Grandes empresas tecnológicas como Meta han realizado recientemente despidos masivos.

Y a medida que la industria de la IA pasa de su fase de innovación de rápido crecimiento a una de empresas consolidadas, es probable que necesite trabajadores menos especializados que no perciban los mismos salarios elevados.

Moretti también señala que la mayor parte de la riqueza proveniente de las próximas salidas a bolsa de OpenAI y Anthropic irá a parar a los inversores en lugar de a los empleados, y que estos se encuentran ubicados en todo el mundo.

San Francisco es un lugar deseable para vivir, pero muchas familias no pueden permitirse vivir allí debido a los altos precios. (Foto: Open Homes Photography)

Mientras tanto, el agente inmobiliario de San Francisco Matthew Goulden afirma que la situación actual es “una locura”.

Goulden, quien lleva más de 20 años desempeñando este trabajo, afirma que empezó a notar un aumento en el número de posibles compradores, muchos de ellos del mundo de la IA, a finales del año pasado.

Según explica, la tendencia al alza no se limita solo a las propiedades de lujo, sino que se extiende a todo el mercado, desde viviendas unifamiliares hasta apartamentos de un dormitorio, y aunque es más pronunciada en los barrios más cotizados, se percibe prácticamente en todas partes.

Afirma que las guerras de ofertas son ahora habituales, y que en ocasiones elevan los precios de venta millones de dólares por encima del precio inicial.

Al mismo tiempo, dice que las viviendas se venden más rápido que nunca y que el número de compras al contado parece estar aumentando considerablemente, sobre todo en el segmento más alto del mercado.

Danielle Lazier, otra experimentada agente inmobiliaria de San Francisco, describe una situación similar, pero añade una perspectiva diferente.

Según explica Lazier, en San Francisco existe desde hace tiempo la tendencia de poner las viviendas a la venta por debajo de su valor de mercado para generar un efecto de subasta.

Además, la oferta es crónicamente limitada: San Francisco es pequeña, tiene una alta proporción de inquilinos y ha tenido dificultades para construir nuevas viviendas (aunque el nuevo alcalde de la ciudad, partidario del crecimiento y centrado en la recuperación, esté intentando cambiar eso).

“De repente, el dinero generado por la IA puede tener un efecto desproporcionado”, afirma.

Matthew Goulden, agente inmobiliario de San Francisco, afirma que el mercado inmobiliario de la ciudad está “de locos”. (Foto: Matthew Goulden)

¿Qué pasa si no tienes el dinero de la IA?

Mientras tanto, a medida que se afianza el nuevo auge de la inteligencia artificial, los residentes de San Francisco son quienes saben quién puede quedarse y quién no.

Dos familias de San Francisco con hijos en edad escolar que pidieron permanecer en el anonimato para proteger su privacidad, lograron recientemente comprar casas unifamiliares listas para habitar y así satisfacer su imperiosa necesidad de tener más espacio, pero solo una de ellas pudo hacerlo en la ciudad.

Esa familia pudo comprar una vivienda en el atractivo barrio residencial donde había vivido de alquiler durante mucho tiempo, después de que uno de los padres, que trabaja en OpenAI, vendiera algunas acciones de la empresa el pasado octubre, lo que proporcionó a la familia el impulso financiero necesario para comprar en efectivo.

La pareja afirma sentirse “confundida y cohibida” porque el dinero proveniente de la IA lo ha hecho posible. “No somos personas ostentosas”, añaden. “Simplemente hemos aprovechado la oportunidad al máximo”.

En cambio, la otra familia, que no obtiene sus ingresos de la IA ni del mundo tecnológico, tuvo que mudarse a una ciudad del Área de la Bahía, hacia el norte.

Su nueva casa, adquirida en parte con una hipoteca, incluye una piscina y terreno adicional.

Es un tipo de vida diferente, señala la madre, y ya se han adaptado en gran medida, aunque implica un largo viaje diario para su marido, que tiene un alto cargo gubernamental en San Francisco, y todavía tienen momentos de “¿qué pasaría si…?”.

“No nos habríamos ido si hubiéramos podido permitirnos quedarnos”, reflexiona. “Es una lástima, y me molesta un poco ver cómo todo este dinero extra de la IA está dejando fuera a los demás”.

En cuanto al apartamento de Duboce Triangle: se vendió por $3,2 millones, $200,000 por encima del precio inicial, según su agente inmobiliario. Se desconoce si la transacción incluyó acciones de IA.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de BBC Mundo revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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