Jorge Jesús, nuevo entrenador de Portugal: “Cristiano Ronaldo nunca será un problema”

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo “nunca será un problema” ni para la selección ni para él, y que seguirá contando con el capitán siempre que “reúna las condiciones para ser convocado”.

Jorge Jesús recordó su experiencia la temporada pasada en el Al Nassr saudí, donde fue “muy fácil” trabajar con el exjugador del Real Madrid.

“Cuando creía que tenía que jugar, jugaba; cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba”, afirmó Jesús, quien alegó que nunca tuvo problemas para sustituir al astro portugués.

Jorge Jesus, nuevo seleccionador de Portugal, sobre la gestión de Cristiano Ronaldo.



"Yo ya entrené a los 2 mejores jugadores del mundo y falta el tercero que no voy a entrenar (Messi). Entrené a Neymar y a Ronaldo. Y a Neymar, un día le dije así: ¡Tú, finish!". pic.twitter.com/kP5eZFGCRh — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 10, 2026

“Lo sustituí 16 veces. Por lo tanto, nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él, y otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”, subrayó.

Y añadió: “(Cristiano Ronaldo) es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de Portugal, y eso quedará para siempre en la historia. Ha sido un gran placer trabajar con él durante el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre que se entienda hasta dónde podemos llegar ambos”.

En cualquier caso, el nuevo técnico garantizó que hará “lo que considere mejor para el equipo”.

Sobre la continuidad del capitán luso, Jesus fue tajante: “Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección”.

Jorge Jesús asume el rol de entrenador de Portugal el ciclo 2030

Jorge Jesus, de 71 años, fue presentado este viernes como nuevo seleccionador, en sustitución del español Roberto Martínez, y está previsto que dirija a Portugal hasta el Mundial de 2030, que el país organizará junto con España y Marruecos.

“Allá donde voy, voy a ganar. Me gusta asumir responsabilidades y, cuando cuento con los recursos necesarios para llevarlas a cabo -los deportistas y la estructura-, estoy acostumbrado a esa presión (…). Estoy preparado para afrontar un reto difícil, pero convencido de que vamos a ganar”, señaló.

Jorge Jesus se pone al frente de la selección tras una etapa en Arabia Saudí, primero con el Al Hilal y, la temporada pasada, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con el que se proclamó campeón del país árabe.

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