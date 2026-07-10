Vinícius pide perdón por el fracaso de Brasil en Mundial 2026

Cinco días después de la eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, Vinícius Júnior utilizó su cuenta de Instagram para publicar una reflexión personal, acompañada por una imagen en blanco y negro en la que aparece acostado sobre el césped tras la derrota ante Noruega.

El futbolista del Real Madrid eligió abrir su texto con una frase que resume el peso de la situación: “Casi cuatro años después y otra vez pensando en qué escribir tras una frustración en un Mundial”.

Remarcó que, tras el golpe, necesitó un tiempo para procesar lo ocurrido antes de compartir sus sensaciones: “Vi a tantas personas de todas las edades apoyándome, abrazando nuestro sueño, que sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar”.

A lo largo del mensaje, el futbolista hizo referencia al significado que tiene jugar para su país: “Vestir la camiseta de la Selección es el mayor orgullo de mi vida, y salir de un Mundial en octavos es un sentimiento difícil de explicar”.

Disculpas a la afición

A la vez, reconoció el esfuerzo realizado para estar en óptimas condiciones en el certamen: “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería esto por ustedes, por mi familia”.

Pero ello no bastó y el propio jugador describió la eliminación como una decepción profunda: “La sensación de frustración es absurda. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte para hacer más y no lo conseguimos”.

En ese sentido, asumió la responsabilidad y dejó un mensaje para los hinchas: “Pido disculpas y lucharé por nuestro sueño de volver a la cima del mundo”.

Vini el mejor de Brasil

Vini fue uno de los protagonistas más destacados de la Canarinha durante el torneo, donde marcó cuatro goles y aportó una asistencia, aunque en el duelo contra los noruegos quedó en medio de una controversia: por qué no fue él quien pateó el penal que pudo haber cambiado el rumbo del partido. La jugada se dio al minuto 13 y el arquero Örjan Nyland se erigió en figura al atajarle el disparo a Bruno Guimarães sobre su palo izquierdo.

Una vez consumada la eliminación -una de las más tempraneras en la historia de la selección pentacampeona- el delantero fue uno de los primeros en plantarse frente a los micrófonos y aclarar que la decisión no fue improvisada ni tomada en el calor del momento.

“El penal se decide antes del partido”, afirmó en zona mixta, y explicó que el entrenador Carlo Ancelotti optó por Guimarães porque el mediocampista había mostrado precisión en las ejecuciones en los entrenamientos previos al encuentro.

Vinícius también fue directo sobre su postura personal: “Nunca huyo de la responsabilidad”. Y aclaró que tampoco esta vez rehuyó de la posibilidad de patear. La elección fue del cuerpo técnico, no una renuncia suya.

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