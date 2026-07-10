Trump permitirá que la ley de vivienda asequible entre en vigor sin firmarla mientras las casas alcanzan un precio récord

El precio mediano de una vivienda en Estados Unidos alcanzó un récord de $440,600 dólares en junio. Ante la presión que implica un mercado inmobiliario escaso y caro, el presidente Donald Trump dejará vencer el plazo constitucional sin firmar ni vetar la Ley del Camino al Siglo XXI para la Vivienda (21st Century ROAD to Housing Act), para que entre en vigor de manera automática, pero sin su firma.

Su decisión se debe a que mantiene una disputa con la fracción demócrata en el Senado, que mantiene bloqueada una iniciativa de identificación de votantes. Trump había condicionado su firma para la ley de vivienda a la aprobación de esta segunda ley, pero finalmente decidió no ejercer su derecho a veto pese a haber condicionado públicamente su apoyo durante semanas, y entrará en vigor una serie de reformas que beneficiarán a una cantidad importante de personas.

La reforma federal más ambiciosa en décadas, en el peor momento del mercado

La 21st Century ROAD to Housing Act (H.R. 6644) es considerada por legisladores, constructores y especialistas como la iniciativa federal sobre vivienda más importante en décadas. El proyecto fue aprobado con amplio respaldo bipartidista: 85 votos contra 5 en el Senado y 358 contra 32 en la Cámara de Representantes, una mayoría suficiente para superar un eventual veto presidencial.

Entre sus principales medidas destacan:

Limita ciertas prácticas de adquisición masiva de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversionistas institucionales

Reduce requisitos regulatorios para impulsar la construcción de viviendas prefabricadas, para reducir sus costos

Agiliza procesos federales relacionados con permisos y desarrollo de nuevos proyectos habitacionales

Amplía el acceso a hipotecas de bajo monto, un segmento que muchos bancos han abandonado por su baja rentabilidad

Promueve la conversión de edificios comerciales vacíos en viviendas asequibles

Si bien los especialistas coinciden en que la ley no reducirá los precios de las viviendas en el corto plazo, sí promoverá aumentar la oferta habitacional, considerada la principal causa del encarecimiento del mercado inmobiliario estadounidense.

¿Por qué Trump no quiso firmarla?

Aunque la iniciativa contó con respaldo de ambos partidos en el Congreso, el mandatario condicionó públicamente su apoyo hasta que el Senado aprobara la denominada SAVE Act, una iniciativa que busca endurecer los requisitos de ciudadanía para el registro de votantes en Estados Unidos.

Con varios mensajes en su red social Truth Social, Trump afirmó que la reforma electoral era una prioridad mayor que la legislación sobre vivienda y anunció que dejaría pasar el plazo constitucional para que la ley entrara en vigor sin su firma.

Sin embargo, la SAVE Act ha generado un intenso debate político y está lejos de alcanzar el consenso necesario para su aprobación. Sus críticos sostienen que impondría requisitos documentales que dificultarán el registro electoral de millones de ciudadanos estadounidenses, mientras que sus defensores argumentan que fortalece la integridad del sistema electoral.

Pese a la postura del presidente, el amplio respaldo bipartidista permitió que la legislación sobre vivienda asequible avanzara hasta convertirse en ley sin necesidad de su firma.

¿Por qué esta ley importa para el tema de vivienda?

La entrada en vigor ocurre en uno de los momentos más difíciles para quienes buscan comprar vivienda en Estados Unidos.

Los indicadores muestran una crisis persistente de asequibilidad:

El precio mediano de una vivienda existente alcanzó $440,600 dólares en junio, un récord, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR)

en junio, un récord, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) Las ventas de viviendas usadas descendieron 2.4% respecto a mayo, hasta una tasa anualizada de 4.09 millones de unidades , muy por debajo del promedio histórico

respecto a mayo, hasta una tasa anualizada de , muy por debajo del promedio histórico Desde 2020, los precios de las viviendas han aumentado 54% , mientras el crecimiento de los ingresos familiares no ha seguido el mismo ritmo

, mientras el crecimiento de los ingresos familiares no ha seguido el mismo ritmo Los costos de renta continúan muy por encima de los niveles previos a la pandemia, manteniendo la presión sobre millones de hogares

Para muchas familias hispanas, que están entre los sectores con menor propiedad de vivienda y mayores dificultades para acceder a créditos hipotecarios, la falta de oferta asequible se confirma como uno de sus principales obstáculos para comprar una casa.

Lo que cambia a partir de ahora en el tema inmobiliario

Con la decisión de Trump, la 21st Century ROAD to Housing Act entrará en vigor sin la firma presidencial.

Si bien esta decisión es un mero formalismo, en realidad significa que las agencias federales podrán comenzar el proceso de implementación de las distintas disposiciones incluidas en la legislación, aunque la mayoría de sus efectos dependerá de reglamentos posteriores y de la velocidad con que estados, municipios, desarrolladores y entidades financieras adopten la nueva reglamentación.

Economistas consultados por Associated Press coinciden en que el impacto no será inmediato, pero reconocen que aumentar la oferta de vivienda es uno de los pocos caminos para contener el crecimiento de los precios en los próximos años.

Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, señaló que “entre más rápido se promulgue este proyecto de ley, más pronto constructores y compradores podrán comenzar a beneficiarse de sus efectos”.

Por su parte, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, sostuvo que las familias estadounidenses llevan décadas enfrentando un mercado cada vez más complicado y seguir retrasando soluciones solo agravaría el problema.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la nueva reforma de vivienda asequible

¿Qué es la 21st Century ROAD to Housing Act?

Es la reforma federal sobre vivienda aprobada por el Congreso. Su objetivo es aumentar la oferta mediante incentivos para construir más, agilizar trámites, ampliar el acceso a hipotecas de bajo monto y promover la reconversión de edificios comerciales en desarrollos habitacionales.

¿La ley bajará de inmediato el precio de las casas?

No. Economistas dijeron que tomará tiempo. La intención es incrementar gradualmente la oferta de viviendas para aliviar la presión sobre los precios en los próximos años.

¿También beneficia a quienes rentan?

Sí. La legislación incluye medidas para impulsar la construcción de vivienda asequible en renta, facilitar la conversión de oficinas y edificios comerciales vacíos en departamentos y ampliar alternativas habitacionales para familias de ingresos bajos y medios.

¿Por qué la ley entrará en vigor si Trump no la firmó?

La Constitución permite que un proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso se convierta en ley sin la firma del presidente si no la firma en el plazo establecido y no ejerce un veto.

¿Qué medidas pueden beneficiar más a la comunidad hispana?

Destacan el acceso a hipotecas de bajo monto, el impulso a viviendas prefabricadas, el aumento de la oferta habitacional y la reconversión de inmuebles comerciales en vivienda.

Conclusión

La entrada en vigor de la 21st Century ROAD to Housing Act llega en uno de los momentos más complejos para el mercado inmobiliario. Mientras el precio mediano de una vivienda alcanzó un récord de $440,600 dólares, el Congreso aprobó una reforma para atacar una de las principales causas del problema: la escasez de oferta.

Aunque sus efectos tardarán en reflejarse, la nueva legislación representa el mayor intento federal en décadas por ampliar el acceso a la vivienda. Para millones de familias, incluida una parte importante de la comunidad hispana, el verdadero desafío será encontrar, con el tiempo, casas más accesibles, en un mercado más incluyente.

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