Francia, de la mano de Mbappé, se mete en semifinales del Mundial 2026

Francia derrotó 2-0 a Marruecos y se mete en las semifinales del Mundial 2026 gracias a golazos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembele

El equipo francés fue totalmente superior a una selección africana que no pudo detener a las estrellas del ataque y se apoyó en su portero Bono en gran parte del partido.

Mbappé igualó nuevamente a Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro con ocho goles y llegó a 20 goles en Mundiales en 20 partidos disputados, récord en la historia de la Copa del Mundo.

MBAPPÉ SCORES HIS 20TH CAREER FIFA WORLD CUP GOAL ??



Kylian Mbappé has matched Messi with 8 goals so far this summer! pic.twitter.com/QRtd42KHsf — FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026

Por su parte, Marruecos queda eliminada nuevamente tras perder ante Francia, aunque esta vez en cuartos de final. En Qatar 2022 cayó 2-0 en semifinales.

Francia ya tiene su puesto en la primera semifinal que se disputará el próximo martes 14 de julio en el Estadio de Dallas en Arlington. Esta será la tercera semifinal consecutiva para Les Bleus y buscarán llegar a la tercera final al hilo.

Mbappé marca el camino de Francia en cuartos de final

Francia llegó como gran favorita ante Marruecos y lo demostró en pocos minutos con varios ataques que detuvo el arquero Yassine Bono.

La más clara de los franceses en el primer tiempo fue un penal para Mbappé, que tras una revisión en el VAR que duró 3 minutos, Bono la detuvo para mantener el empate sin goles.

DEMBÉLÉ HAS HIS 5TH GOAL OF THE TOURNAMENT AND FRANCE DOUBLES ITS ADVANTAGE ? pic.twitter.com/6zVxQFrVYH — FOX Sports (@FOXSports) July 9, 2026

Pero solo le tomó seis minutos a Les Bleus para romper el empate. Una recuperación en campo propio le permitió a Mbappé tener el balón y con un gran remate la puso inalcanzable para Bono y anotar el 1-0 en el minuto 60.

Y seis minutos después el turno fue para el Balón de Oro, Ousmane Dembele, quien con un gran remate logró que el remate pase las manos de Bono y sentenciar con el 2-0.

Marruecos no consiguió ideas en el ataque y estuvo más cerca del 3-0 que de descontar en el marcador.

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