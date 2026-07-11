Mundial 2026: FIFA pone a la venta el césped de la final por una fortuna

El césped que se utilizará en la final del Mundial 2026, el próximo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, será vendido por pequeñas piezas de colección por la FIFA a un precio de $450 dólares.

La tienda online de la FIFA ha comenzado a ofrecer los segmentos de pasto para los coleccionistas y aficionados, alentándolos a obtener un “artículo exclusivo” y “una pieza auténtica” de la historia del fútbol.

“Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo”, se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico “de alta calidad” e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.

El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de $48 dólares.

Para aquellos que no pudieron obtener un boleto de entrada a los partidos en EE.UU., la FIFA está vendiendo la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de $19 dólares.

La FIFA ha sido criticada por los elevados precios de las entradas, convirtiendo al Mundial 2026 en el más caro de la historia.

Los aficionados también se han quejado por la imposibilidad de llevar comida o agua a los estadios.

Souvenirs gratis del Mundial 2026 con horas de filas

En el “Rockerfeller Fan Fest” de la FIFA, aficionados hacen colas interminables para conseguir una pulsera personalizable con colgantes o ‘charms’ conmemorativos, que se ha vuelto tan viral que su reventa en internet ya alcanza los $1,000 dólares.

La pulsera, con colgantes del Mundial y de la ciudad/sede correspondiente, se reparte gratis en la caseta de ‘Bank of America’, pero el fenómeno ha desbordado las previsiones de la organización, obligando así a implantar un sistema de gestión de tiempos.

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