Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica en Mundial 2026, falleció a los 25 años

Jayden Adams, parte de la selección de Sudáfrica en el Mundial 2026, falleció a los 25 años de edad, justo semanas después de estar en la Copa del Mundo.

Adams vio acción en tres de los cuatros partidos de Sudáfrica, aunque no jugó en la derrota 1-0 ante Canadá en los 16avos de final.

“Con profunda conmoción y gran pesar he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams”, declaró Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, en un comunicado.

Media Statement



STATEMENT ON THE PASSING OF BAFANA BAFANA AND MAMELODI SUNDOWNS MIDFIELDER JAYDEN ADAMS



It is with profound shock and a heavy heart that I have learnt of the passing of Jayden Adams midfielder for Mamelodi Sundowns and Bafana Bafana, at the age of 25. pic.twitter.com/bERAKoS7A3 — Department of Sport, Arts and Culture (@SportArtsCultur) July 11, 2026

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con los Bafana Bafana”.

Policía encontró cuerpo de Jayden Adams en su casa

La Policía de Sudáfrica inició una investigación luego de descubrir el cuerpo de Jayden Adams, hallado en una casa en Schotschekloof, un suburbio en el centro de Ciudad del Cabo, el sábado por la mañana.

“Aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden, y deseo hacer un llamamiento a los miembros de los medios de comunicación y al público en general para que actúen con moderación y compasión, y se abstengan de especular, mientras su familia y el Mamelodi Sundowns tienen el espacio y la privacidad que necesitan en este momento tan difícil.”

Durante la Copa del Mundo, Adams perdió a su abuela, aunque siguió jugando con la selección en el torneo.

El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos se declaró “devastado por el fallecimiento prematuro” de Adams, quien debutó con su selección en 2022.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción.

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