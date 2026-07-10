Gianni Infantino enfrenta investigación del COI por injerencia de Donald Trump

La organización FairSquare denunció a Gianni Infantino ante el Comité Olímpico Internacional (COI) por presuntas violaciones a la neutralidad política, tras la intervención de Donald Trump en una sanción arbitral durante la Copa del Mundo.

FairSquare, organización de derechos humanos con sede en Londres, formalizó una queja contra el presidente de la FIFA ante el Comité Olímpico Internacional por vulnerar los principios fundamentales de neutralidad política que rigen al organismo.

El caso surge tras la controversia del delantero estadounidense Folarin Balogun. El futbolista fue habilitado para jugar contra Bélgica a pesar de haber recibido una tarjeta roja en el encuentro anterior, una decisión sin precedentes en la historia reciente de los mundiales.

Donald Trump confirmó el lunes 6 de julio haber solicitado directamente a la FIFA la revisión de la expulsión, argumentando que no existió falta.

FIFA Boss Gianni Infantino Faces Ethics Complaint Over Trump Involvement in USMNT Red Card Drama



Folarin Balogun’s controversial red card with the US Men’s National Team has sparked major backlash. Now FIFA President Gianni Infantino ? who is also a member of the IOC? pic.twitter.com/GY0bgjlwpG — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) July 9, 2026

Jurisdicción del COI

Kirsty Coventry, presidenta del Comité Olímpico Internacional, confirmó que el organismo mantiene supervisión sobre el caso tras las consultas de la prensa.

El COI tiene jurisdicción sobre Infantino desde su incorporación en 2020 como miembro del grupo exclusivo de invitados.

Coventry reconoció el monitoreo de la situación ante las denuncias de interferencia política en el terreno de juego.

La presidenta olímpica ratificó que cualquier queja formal presentada ante su Comisión de Ética será objeto de una investigación exhaustiva.

La relación entre Gianni Infantino y Donald Trump se ha consolidado desde 2018, cuando Estados Unidos, junto a México y Canadá, resultó electo como sede de la Copa del Mundo 2026.

La cercanía del dirigente de la FIFA con el gobierno estadounidense incluye visitas recurrentes a la Casa Blanca tras la segunda investidura de Trump en enero de 2025.

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