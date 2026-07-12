Benny Blanco compartió un adelanto de lo que será su primer álbum en español

El pasado 11 de junio, Benny Blanco estrenó el sencillo “Joven y salvaje”, una canción que produjo para acompañar la voz de la rapera española BB Trickz. Este estreno es el primer adelanto que se hace del primer álbum en español que ha creado el productor musical.

Esta canción de la rapera de 26 años habla sobre el desenfado que conlleva la juventud. El lanzamiento de la canción estuvo acompañado de un videoclip dirigido por el cineasta estadounidense Jake Schreier. Este es el mismo que en el 2015 dirigió “Paper Towns”, una adaptación de la novela homónima del 2008 escrita por John Green.

El concepto del video es sencillo: un fondo blanco y la rapera española frente a la cámara vistiéndose y preparándose para una carrera.

Hay que recordar que BB Trickz se ha posicionado en la industria musical y comenzó su carrera a través de TikTok. En 2023 se hizo viral en la plataforma por primera vez y luego comenzó a firmar acuerdos con sellos discográficos, y poco después de hacerse viral lanzó su primer EP, titulado “Trickstar”.

Además de su participación en el próximo álbum de Benny Blanco, la rapera ha llamado la atención de otros músicos fuera de España. Por ejemplo, apareció en el álbum de remixes “Brat” de Charli XCX.

¿Qué se sabe del nuevo álbum de Benny Blanco?

Esta nueva canción de BB Trickz será parte del álbum “Hermoso”, el cual se convertirá en el primero en español de Benny Blanco y el cuarto de su carrera. Este nuevo proyecto lo desarrolla justo al año siguiente de su matrimonio con Selena Gómez, quien es de familia latina y que ya ha grabado canciones en español.

El lanzamiento de “Hermoso” está programado para el 14 de agosto de este año. Lo que se ha adelantado de la imagen del álbum muestra una contradicción entre el nombre y la imagen grotesca que se muestra.

Por ahora, no se ha revelado mucha más información sobre los artistas que serán parte del álbum, aunque hay rumores de que en alguna de las canciones participe su esposa, Selena Gómez. Hay que recordar que la pareja también publicó el año pasado un álbum conjunto titulado “I Said I Love You First”.

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