Trump impulsa una red de gasolineras con gasolina más barata

Una nueva cadena de gasolineras comenzó a vender gasolina por debajo del precio promedio en Estados Unidos y recibió el respaldo público del presidente Donald Trump. Sin embargo, especialistas y propietarios de estaciones independientes dudan que ese modelo pueda sostenerse por mucho tiempo.

El presidente Donald Trump promovió la apertura de la red Freedom Fuel, una cadena privada que vende gasolina regular a $3.479 por galón, un precio inferior tanto al promedio nacional como, según expertos, al propio costo mayorista del combustible.

En una publicación en Truth Social, Trump destacó la inauguración de la red el pasado 3 de julio, conformada por 25 estaciones, ubicadas principalmente en Filadelfia y el sur de Nueva Jersey.

“Este minorista está tomando la iniciativa, y otros deberían seguir su ejemplo”, escribió el mandatario. También añadió: “Los precios de la gasolina están bajando… pero no tan rápido como deberían”.

La Casa Blanca también promocionó la iniciativa en la red social X, donde señaló que el primer establecimiento de Freedom Fuel llegó a Filadelfia y destacó que el precio de $3.47 hace referencia a que Trump es el 47.º presidente de Estados Unidos.

“El presidente Trump está liderando la ofensiva para reducir los precios de la gasolina este verano, poniendo más dinero en tu bolsillo”, publicó la Casa Blanca.

Una empresa privada sin apoyo del gobierno

Tanto CNN como CBS News informaron que la administración de Trump aseguró que Freedom Fuel Network es una empresa privada y que no recibe subsidios ni financiamiento gubernamental.

Un portavoz de la Casa Blanca explicó que la compañía puede ofrecer precios tan bajos simplemente porque está reduciendo sus márgenes de ganancia.

“La administración no está involucrada con la empresa, ni le ha otorgado financiamiento. No existe ninguna otra entidad o persona que esté subsidiando los menores costos de la gasolina. Simplemente están reduciendo su margen para hacer que los precios en las bombas sean más accesibles para los conductores de Filadelfia y Nueva Jersey”.

Registros oficiales muestran que Freedom Fuel Network fue registrada como una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware el 23 de junio, mientras que su sitio web fue registrado el 13 de junio. Además, la empresa solicitó registrar su marca el 1 de julio.

La abogada Anna Vishev, quien aparece como representante del trámite de la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, declinó hacer comentarios cuando fue contactada por CBS News.

Especialistas dudan que el modelo sea rentable

Aunque la gasolina barata ha atraído a numerosos automovilistas, expertos del sector consideran que mantener esos precios resulta muy complicado.

Jeff Lenard, portavoz de la National Association of Convenience Stores, organización que representa a establecimientos responsables de aproximadamente el 80% del combustible vendido en Estados Unidos, aseguró que el modelo no parece sostenible.

Lenard explicó que únicamente grandes cadenas como Costco pueden vender gasolina muy barata gracias al enorme volumen de combustible que compran directamente.

De hecho, la sucursal de Costco más cercana a una estación Freedom Fuel en Bristol, Pensilvania, también ofrecía gasolina a $3.479 por galón.

“Cuando compras combustible en ese volumen, obtienes un precio mayorista diferente al de alguien que recibe uno o dos camiones cisterna por semana”.

Competidores denuncian una competencia desigual

La llegada de Freedom Fuel ya comenzó a afectar a estaciones cercanas.

Muhammad Irfan, propietario de la gasolinera independiente Red Lion Fuel, ubicada a pocos metros de una estación Freedom Fuel en Bristol, afirmó que vende alrededor de 500 galones menos al día desde la apertura de su nuevo competidor.

Su estación ofrecía gasolina a $3.60 por galón, pero asegura que no puede igualar el precio.

“No podemos competir. Apenas alcanzamos el punto de equilibrio cuando pagamos cosas como las comisiones de las tarjetas de crédito. No hay manera de bajar a $3.47 a menos que esté perdiendo dinero”, dijo Irfan.

Irfan añadió que desconoce si la empresa recibe algún tipo de apoyo financiero.

Conductores aprovechan el ahorro

Muchos automovilistas dijeron a CNN que desconocían el respaldo público de la Casa Blanca y simplemente acudieron por los bajos precios.

El jubilado James Lymer contó que conoció la promoción a través de redes sociales y decidió conducir hasta la estación para llenar el tanque de su Toyota 4Runner.

Compró casi 16 galones de gasolina por $55, lo que le permitió ahorrar aproximadamente $8 respecto a lo que normalmente paga.

“Me encanta, porque estoy jubilado y cada ahorro cuenta”.

Otro conductor, Bud Shank, dejó claro que el precio no cambió su opinión política.

“Seguiría sin apoyar a Trump. Estoy aquí por el bajo costo del combustible. Manejo varios vehículos. Uno de ellos es una casa rodante que recorre apenas 8 millas por galón.”

Actualmente, las 25 estaciones de Freedom Fuel están distribuidas entre Pensilvania y Nueva Jersey, incluyendo varias ubicaciones en Filadelfia, Bristol, Boothwyn, Bensalem, Warminster, Pottstown, Egg Harbor Township, Marlton y otras ciudades de ambos estados.

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