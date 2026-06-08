Trump dice que el precio de la gasolina caerá “como una piedra” cuando termine la guerra con Irán

El presidente Donald Trump aseguró que los precios de la gasolina disminuirán sustancialmente una vez termine la actual guerra con Irán y defendió su estrategia militar y diplomática en Oriente Medio durante una entrevista con el programa Meet the Press de NBC.

Trump vinculó el comportamiento de los mercados energéticos con el conflicto que mantiene Estados Unidos con la República Islámica y argumentó que la incertidumbre generada por la situación ha contribuido al aumento de los costos del combustible.

“La gasolina estaba muy baja. Podría haberlo mantenido así, pero dije: tengo que dar un pequeño giro. Los agricultores lo van a entender mejor que nadie. Vamos a tener gasolina más cara, pero voy a deshacerme de un arma nuclear en manos de gente muy peligrosa”, afirmó.

“Debería haberse hecho hace 47 años. Ningún presidente tuvo las agallas para hacerlo. Yo lo hice, y lo he hecho. Está casi completo. Tan pronto como eso esté completo, los precios de la gasolina van a caer como una piedra”, añadió.

El mandatario sostuvo que los incrementos son temporales y que desaparecerán cuando se alcance un acuerdo con Teherán o cuando Washington dé por concluida la crisis.

“Todo se vendrá abajo en cuanto termine la guerra”, declaró.

Trump reconoció que algunos sectores, especialmente los agricultores, han sentido el impacto del aumento en los costos del combustible y de los fertilizantes, pero defendió las medidas adoptadas por su administración y aseguró que eran necesarias para evitar que Irán obtuviera armas nucleares.

El mandatario también sostuvo que un eventual acuerdo con Irán tendría efectos positivos inmediatos sobre los mercados energéticos. Dijo que si las negociaciones tienen éxito, la reducción de los precios se produciría rápidamente.

En caso contrario, insistió en que Estados Unidos dispone de otras opciones para poner fin al conflicto.

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