Excomandante iraní afirma que Teherán podría atacar a Trump “incluso en la Casa Blanca” si existiera voluntad

Hossein Kanani Moghaddam, exalto comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmó que Teherán tendría capacidad para atacar al presidente estadounidense Donald Trump “incluso en la Casa Blanca” si existiera la decisión política de hacerlo, en medio de una escalada de amenazas entre Washington e Irán.

En una entrevista con el medio iraní Fararu, sostuvo que las advertencias de Trump contra Irán forman parte de una estrategia de presión y aseguró que cualquier intento de atacar a gran escala infraestructuras iraníes podría desencadenar un conflicto de dimensiones internacionales.

“Trump sabe bien que si se decidiera llevar a cabo un asesinato contra él, Irán podría hacerlo fácilmente en la Casa Blanca”, afirmó el excomandante, al referirse a las amenazas de represalias por parte de Teherán.

Irán mantiene la intención de responder por la muerte de altos mandos y figuras políticas, afirmó.

Las declaraciones se producen después de que Trump asegurara que Irán habría emitido amenazas para asesinarlo y afirmara que Estados Unidos tiene misiles preparados contra objetivos iraníes en caso de que esas amenazas se concreten. El mandatario estadounidense también señaló que Teherán lo considera su principal objetivo.

Sin embargo, especialistas en seguridad nacional han señalado que, aunque Estados Unidos cuenta con planes de contingencia para responder ante un ataque contra su presidente, no existe un mecanismo automático que active una represalia militar inmediata tras la muerte del mandatario, explicó AP.

En caso de fallecimiento del presidente, la autoridad pasaría al vicepresidente bajo la Enmienda 25 de la Constitución y la Ley de Sucesión Presidencial de 1947.

Kanani Moghaddam consideró que las acciones recientes de Trump buscan compensar fracasos políticos y militares, y acusó a Washington de utilizar a Israel como aliado para presionar a Irán.

“El inicio de una gran guerra después de un ataque contra las infraestructuras de Irán podría convertirse en el comienzo de una tercera guerra mundial”, declaró.

El exfuncionario iraní también afirmó que Teherán respondería ante cualquier ataque y que no aceptaría lo que calificó como una “derrota impuesta”. Además, cuestionó las propuestas de diálogo de Trump, al considerar que las negociaciones forman parte de una táctica para ganar tiempo y aumentar la presión.

La tensión entre ambos países aumentó tras nuevos intercambios de amenazas y ataques, mientras continúan las disputas sobre sanciones, el estrecho de Ormuz y el programa de presión militar estadounidense contra Irán.

Kanani Moghaddam sostuvo que cualquier conflicto tendría consecuencias para la economía mundial, especialmente para el mercado energético, y pronosticó que una escalada en la región podría provocar un fuerte aumento en los precios del petróleo.

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