Irán asegura que su lista de objetivos militares se actualizó tras amenazas de Trump

El portavoz del ejército de Irán, Mohammad Akraminia, informó este domingo que el país ha procedido a la actualización de sus objetivos militares en la región y que sus fuerzas se encuentran listas para responder ante cualquier tipo de situación operativa.

La declaración surge como respuesta a las recientes advertencias emitidas por el presidente Donald Trump, quien comunicó la posibilidad de dirigir 1,000 misiles hacia territorio iraní en caso de que se registren intentos de atentar contra su vida.

“La lista de objetivos del ejército se ha actualizado y cuenta con la preparación necesaria para cualquier escenario. Los estadounidenses harían mejor en poner fin a sus intervenciones en la región”, señaló Akraminia.

Justificación para aumentar operaciones de combate

El representante militar aseveró que el ejército de su país aprovechó el periodo de alto el fuego para incrementar su preparación combativa, argumentando que la administración Trump tiene antecedentes de transgresiones a los pactos de cese de hostilidades.

Asimismo, el general denunció el intento de establecer un corredor de navegación no regulado en el estrecho de Ormuz, lo cual quebrantaría el Memorándum de Entendimiento suscrito el pasado mes de junio en Pakistán.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán tienen la obligación de garantizar la seguridad necesaria para el paso por el estrecho de Ormuz y de aplicar las disposiciones previstas por Irán en virtud del acuerdo”, declaró. “Cada vez que (Estados Unidos) ha tomado medidas contra Irán, ha recibido su respuesta, y lo mismo ocurrió anoche”

Posteriormente, las autoridades de Irán anunciaron formalmente la suspensión del tránsito por el estrecho de Ormuz de manera indefinida, que concentra la movilización de aproximadamente una quinta parte del petróleo a nivel global.

Ataque de EE.UU. contra Irán

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) reportó la ejecución de una ofensiva contra 140 posiciones militares en Irán, motivada por un ataque previo de Teherán contra una embarcación con bandera de Chipre. El despliegue generó detonaciones en la provincia de Bushehr, sede de una infraestructura nuclear, y en áreas contiguas a Ormuz.

Como reacción al despliegue norteamericano, Irán ejecutó lanzamientos de drones y proyectiles balísticos dirigidos a instalaciones estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

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