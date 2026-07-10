Trump dice que dejó instrucciones en caso de que Irán lo asesine: “Bombardéenlos a niveles nunca antes vistos”

El presidente Donald Trump afirmó que dejó instrucciones para una respuesta militar contra Irán en caso de que Teherán logre cumplir sus presuntos planes de asesinarlo, y advirtió que las consecuencias serían de una magnitud “nunca antes vista”.

En una entrevista concedida al New York Post, Trump aseguró que lleva años siendo considerado un objetivo por parte de Irán y que tomó medidas preventivas ante esa posibilidad.

“Llevo mucho tiempo en su lista. Es a lo que nos enfrentamos. Lo único es que he dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen a niveles que nunca antes hayan visto”, dijo el mandatario.

Las declaraciones ocurrieron después de reportes sobre información de inteligencia compartida por Israel con Estados Unidos relacionada con posibles amenazas contra Trump. Sin embargo, el presidente negó que existiera un nuevo complot específico para asesinarlo.

“No, no. Israel no ha dicho nada. No, no”, respondió Trump al ser consultado sobre esos informes. “He estado en el número uno (en la lista de objetivos de Irán) durante mucho tiempo, y así es la vida”.

Según informó posteriormente CNN, la información entregada por Israel a Estados Unidos no describía un plan formal de asesinato, sino datos que apuntaban a que Ahmad Vahidi, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, habría expresado interés en la muerte de Trump.

Una amenaza que se remonta al asesinato de Soleimani

Las tensiones entre Washington y Teherán aumentaron desde 2020, cuando Trump ordenó un ataque aéreo en Irak que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani, una de las figuras militares más influyentes de Irán.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses han denunciado varios intentos frustrados de amenazas o planes contra Trump. Además, el mandatario sobrevivió a un intento de asesinato durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, cuando una bala le rozó la oreja.

Las preocupaciones de seguridad volvieron a aumentar esta semana luego de que, durante actos funerarios por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, se exhibieran mensajes contra Trump. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, algunos asistentes corearon consignas de muerte contra Estados Unidos y mostraron pancartas con llamados a asesinar al presidente.

El mandatario canceló el alto el fuego con Irán y afirmó que las negociaciones quedaban suspendidas luego de que Teherán atacara tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Como respuesta, Washington retiró una exención a las sanciones petroleras contra Irán y lanzó ataques contra objetivos dentro del territorio iraní, según reportes citados en la información publicada por el New York Post.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Ankara, Turquía, Trump acusó a Irán de mantener una postura hostil pese a los esfuerzos diplomáticos.

“Tenían líderes, y ya no están. Luego tuvieron otro grupo de líderes, y también se fueron. Ahora tienen otro grupo de líderes; tal vez también se hayan ido, ¿quién sabe? Puede que yo también me vaya. Porque soy su objetivo número uno. Se sabe por todas partes. Porque son escoria”, dijo.

“Así es como actúan y así lo han hecho durante 47 años”, afirmó.

La preocupación por su seguridad también quedó reflejada durante su regreso desde Turquía, cuando la Casa Blanca confirmó que el cambio de aeronave utilizado por Trump formó parte de una medida de seguridad tras sus comentarios sobre las amenazas iraníes.

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