Chicago: el tiempo para hoy martes 14 de julio

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy martes 14 de julio.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 91 grados Fahrenheit (33ºC) y una mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 102ºF (39ºC) de máxima y 102ºF (39ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3 durante la primera parte del día y del 2 a lo largo de la noche. Luego, se espera escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 05:28 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:25 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana habrá nubes escasas. La temperatura máxima estimada será de 93 grados Fahrenheit (34 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 75 (24ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 14% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima