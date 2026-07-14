Dos hermanos convirtieron una camioneta de $4,000 en un negocio de $3 millones al año

Lo que comenzó como una búsqueda de objetos desechados terminó convirtiéndose en una empresa multimillonaria. Kirk y Jacob McKinney fundaron Junk Teens cuando todavía eran estudiantes y hoy operan una compañía de retiro de basura que emplea a jóvenes y atiende varios mercados.

La idea surgió cuando Kirk McKinney, entonces estudiante de preparatoria, encontró un par de bocinas en buen estado cerca de un basurero en Massachusetts.

“Alguien había tirado este par de bocinas que funcionaban perfectamente. Le pregunté al encargado si podía llevármelas y me dijo que sí. Simplemente no podía creerlo”, contó a Business Insider.

Kirk siguió recolectando aparatos electrónicos hasta que su habitación comenzó a llenarse. Cuando su madre le pidió deshacerse de ellos, vendió una radio en Facebook Marketplace por $50.

“Fue la mayor cantidad de dinero que había ganado por una hora de trabajo. Ahí fue cuando descubrí lo que era el emprendimiento”, recordó.

La primera inversión fue una camioneta usada

Después de ayudar a trabajadores dedicados al retiro de basura, Kirk comprendió que podía ofrecer el servicio directamente.

Invitó a su hermano menor, Jacob, quien ganaba dinero cortando leña, y ambos reunieron sus ahorros.

En 2021 compraron una Ford F-150 modelo 2006 por $4,000.

Su primer encargo consistió en trasladar un sofá por aproximadamente $100, un trabajo que completaron en 15 minutos.

Al principio aceptaban prácticamente cualquier tarea. Una limpieza residencial les tomó nueve días y requirió alquilar un camión U-Haul y un contenedor, debido a que la camioneta no podía transportar todo.

“Éramos literalmente un par de muchachos en una camioneta, con sofás sobresaliendo unos tres pies por encima, sujetos con correas”, dijo Kirk.

Los hermanos aprendieron preguntando a otras compañías cómo calculaban sus precios y perfeccionaron la forma de cargar, desarmar y clasificar los objetos.

La reinversión aceleró el crecimiento

A principios de 2022 utilizaron gran parte de sus ganancias para comprar un camión de volteo de más de $80,000, capaz de transportar aproximadamente ocho veces más que la camioneta original.

Ese año superaron los $200,000 en ventas. En 2023 adquirieron otro camión y rentaron una bodega para guardar vehículos y separar artículos destinados a donación, reventa o reutilización.

La compañía alcanzó $1.2 millones en ingresos durante 2024 y, según documentos revisados por CNBC Make It, facturó $3.04 millones en 2025.

Para 2026, los hermanos proyectan superar los $5 millones.

Junk Teens completó más de 5,500 trabajos en 2025, con un costo promedio de entre $300 y $600 por servicio.

Una empresa dirigida y operada por jóvenes

Actualmente, Kirk tiene 22 años y Jacob 20. Ambos estudian emprendimiento en Babson College mientras administran el negocio.

La empresa cuenta con alrededor de 25 trabajadores, entre empleados de tiempo completo y estudiantes de preparatoria, universidad o años sabáticos.

También opera varios camiones de volteo y presta servicios en Boston, Cape Cod, North Shore y Rhode Island.

Su presencia digital supera los 400,000 seguidores combinados en Instagram y TikTok, mientras que Business Insider calcula más de 500,000 seguidores entre todas sus plataformas.

Kirk considera que el crecimiento fue posible porque avanzaron paso a paso.

“Se necesita cumplir un objetivo realista a la vez, una y otra vez, lenta y constantemente, y todo se va acumulando. Así se crean las cosas más grandes”, afirmó.

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