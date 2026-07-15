Cámara Baja vota a favor del horario de verano permanente: proyecto pro Trump ahora depende del Senado

La Cámara de Representantes aprobó ayer una ley que eliminaría la necesidad de que los estadounidenses ajusten sus relojes dos veces al año.

La medida, conocida como la Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act), fue aprobada con 308 votos a favor y 117 en contra. Establecería para todo el país el horario que actualmente se observa de marzo a noviembre, a menos que un estado decidiera eximirse antes de que la ley entrara en vigor. Actualmente no hay una fecha fijada para la votación del Senado, por lo que tampoco está claro cuándo se activaría. El próximo cambio de horario en EE.UU. está previsto la madrugada del 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasarán una hora.

El representante Scott DesJarlais (R-Tennessee), quien presidió la votación en el pleno de la Cámara ayer, comenzó a reproducir la canción “Here Comes the Sun” de los Beatles en su teléfono mientras leía el recuento final, detalló NBC News.

El mandatario Donald Trump ha instado públicamente al Congreso a aprobar la legislación, patrocinada por el representante Vern Buchanan (R- Florida). El 21 de mayo escribió en la red Truth Social que “trabajaría muy duro para lograr que la Ley de Protección de la Luz Solar se promulgara”.

“Es hora de que la gente deje de preocuparse por el ‘reloj’, por no mencionar todo el trabajo y el dinero que se gastan en este ridículo trámite que se repite dos veces al año. También será una gran VICTORIA para el Partido Republicano. ¡Aprovéchenla!”, escribió Trump.

El proyecto de ley pasa ahora al Senado para su consideración. Cambiar el reloj dos veces al año es algo impopular entre los estadounidenses, según una encuesta de AP-NORC de 2025, pero las opiniones sobre cómo modificar el sistema están divididas. El Congreso ha intentado abordar esta cuestión anteriormente.

En 2022, el Senado votó a favor de hacer permanente el horario de verano mediante consentimiento unánime, una medida que no logró avanzar en la Cámara de Representantes. También una versión senatorial de la Ley de Protección de la Luz Solar se estancó el año pasado después de que el senador Tom Cotton (R-Arkansas) se opusiera a acelerar su aprobación mediante consentimiento unánime en octubre.

El representante Gus Bilirakis (R-Florida) afirmó que los estadounidenses están listos para dejar atrás el cambio de hora, señalando que modificar el reloj dos veces al año genera trastornos innecesarios. Más importante aún, según indicó, esto brindaría a las familias más horas de luz vespertina para disfrutar al aire libre y apoyar a los negocios locales.

Por su parte los detractores, como Mary Gay Scanlon (D-Pensilvania), argumentan que adoptar el horario de verano de forma permanente daría lugar a mañanas invernales más oscuras y potencialmente más peligrosas, momentos en los que los niños esperarían el autobús escolar y los padres conducirían hacia el trabajo en plena oscuridad, destacó ABC News.