¿Por qué lo mataron? Misterio policial por atleta trillizo ultimado jugando baloncesto en Nueva York

Parientes y activistas contra la violencia armada están exigiendo cambios sociales y respuestas policiales tras el tiroteo en el que resultaron heridas dos personas y perdió la vida Kinu Rochford (35) cuando jugaba baloncesto en Harlem (NYC).

La madre de la víctima, Eden Rochford, declaró a FOX News que ahora se prepara para enterrar a su hijo mientras intenta mantenerse fuerte por sus hermanos trillizos supervivientes, Kye (mujer) y Kairo (hombre). “Mi mayor temor [era] cuando él iba a estos torneos… porque hoy en día todo el mundo anda armado“, dijo la compungida madre, recordando los últimos momentos en que sostuvo a su hijo en el hospital el viernes. “Lo abracé y lo besé”.

No está claro el motivo del crimen ni si Rochford era el objetivo, aunque fue baleado en la cabeza. En el momento de su muerte trabajaba como consejero de admisión para familias sin hogar en Brooklyn con la organización Win. “Kinu superó con creces sus responsabilidades como coordinador de Win, ayudando a los neoyorquinos más necesitados a encontrar el camino y la voluntad para construir un futuro mejor“, afirmó en un comunicado Christine Quinn, directora ejecutiva de la organización. “Kinu vivió con un propósito y su pasión por ayudar a los demás iba mucho más allá de su función en Win, especialmente a través de su trabajo con niños en toda la ciudad”.

Nadie ha sido arrestado tras el crimen sucedido la noche del viernes 10 de julio en la parte trasera de 70 Lenox Av. A pesar de que cientos de personas se encontraban en la cancha cuando se produjeron los disparos, la policía señala que pocos testigos -o ninguno- se han presentado para colaborar. La madre de Rochford suplica a la comunidad que rompa el silencio. “Necesito que alguien diga algo. Y sé que alguien vio algo”.

Además de Rochford, un hombre de 28 años y una mujer de 22 resultaron heridos en la balacera y fueron trasladados al Harlem Hospital en condición estable. Sus nombres no han sido revelados.

“Al presenciar lo que presencié, al ver la atrocidad de que nos arrebataran al joven Kinu debido a una violencia sin sentido? ustedes tienen la capacidad de interrumpir la transmisión de la violencia“, dijo Dorin Hammond, de la organización Living Redemption, durante una vigilia realizada el domingo en la escena del crimen.

“Es triste, es trágico. Mis pensamientos están con las familias”, afirmó en la vigilia el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Ahora, obviamente, tenemos una investigación en curso. Quiero animar a cualquier persona que tenga información a que, por favor, se presente”, declaró, citado por NBC News.

Rochford jugó para la escuela secundaria James Madison (Brooklyn), así como para Globe Tech (NJ) y Fairleigh Dickinson University (FDU-NJ), antes de iniciar su carrera profesional en 2013 con el Aris Leeuwarden en la liga de baloncesto de los Países Bajos. También jugó en la liga británica de baloncesto y en Islandia antes de finalizar su carrera profesional en 2019. Regresó a Brooklyn hace tres años para ser Trabajador Social.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Violencia vinculada al baloncesto

El mes pasado Jacob McMillan, adolescente de 18 años, se declaró culpable de homicidio y posesión ilegal de un arma en relación con el balazo que recibió Amira McCleod, jugadora de baloncesto residente de Queens (NYC), durante una fiesta en Long Island (NY).

En abril Jaden Pierre, joven de 15 años, murió baleado en un parque en Queens (NYC) cuando varios jóvenes que se encontraban en la cancha de baloncesto comenzaron una pelea. En julio del año pasado Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto de Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) y murió tras pasar dos semanas en el hospital.

En 2024 McNally Zamor Jr. murió a los 18 años, dos semanas después de recibir un disparo en una cancha de baloncesto en Brooklyn (NYC), y un quinceañero fue acusado en el caso. Además Nahjim Luke fue sentenciado a 25 años de prisión por matar con una bala perdida al adolescente Brandon Hendricks (17), estrella del baloncesto en El Bronx (NYC).

En otro similar, en marzo de 2024 Sean Brown, miembro de una pandilla callejera de Queens (NYC), admitió haber matado “por error” a un jugador de baloncesto de 14 años en lo que la policía llamó un caso de confusión de identidad.

En mayo de 2023 un niño de 13 años fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Staten Island (NYC) y milagrosamente sobrevivió. También ese año los hermanos Kareem y Kahli Finney fueron acusados de la muerte por apuñalamiento de Khalil Glanton (23) durante un torneo final de baloncesto entre escuelas secundarias en Trenton, capital de Nueva Jersey. Ese mismo día, horas antes, dos adolescentes de 13 y 16 años fueron apuñalados en una cancha de baloncesto en East Harlem (NYC).

En enero de 2023 Josué López-Ortega, joven de 15 años, murió tras ser baleado en la cabeza afuera de un juego de baloncesto en una instalación de la Liga Atlética de la Policía en El Bronx (NYC). En 2022 Christopher García, un joven de 28 años activista comunitario, murió baleado de madrugada en una cancha de baloncesto en Hoboken (Nueva Jersey).