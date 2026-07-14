Mahmoud Khalil demanda al gobierno de EE.UU. por presunta conspiración para deportarlo

El activista palestino Mahmoud Khalil presentó una demanda por violación de derechos civiles contra el gobierno federal de Estados Unidos y varias organizaciones privadas, a las que acusa de haber coordinado una campaña para perseguir, encarcelar y promover la deportación de estudiantes que participaron en protestas propalestinas.

La demanda, introducida el martes, sostiene que la Heritage Foundation, un centro de estudios de tendencia conservadora, lideró una presunta estrategia para desacreditar a integrantes del movimiento propalestino al presentarlos como antisemitas, publicó The Associated Press.

Esa campaña, según el documento judicial, habría contado con el apoyo de las organizaciones proisraelíes Canary Mission y Betar, conocidas por publicar bases de datos en línea con información de críticos de Israel y, en algunos casos, asociarlos con Hamás, acusaciones que la demanda califica de infundadas.

Los abogados de Khalil afirman que las personas identificadas por estos grupos privados eran posteriormente objeto de vigilancia por parte de las autoridades federales y quedaban expuestas a procedimientos de arresto y deportación.

En su opinión, esta supuesta coordinación entre actores privados y el gobierno podría constituir una violación de la denominada Ley del Ku Klux Klan, una norma aprobada durante la Reconstrucción para impedir la colaboración entre el Estado y grupos que vulneren derechos civiles.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló en un comunicado que el poder ejecutivo “tiene la autoridad legal para tomar medidas que protejan al público y garanticen la integridad” del sistema de inmigración estadounidense.

La acción judicial se presenta mientras continúa el proceso de deportación contra Khalil, un caso que, de acuerdo con AP, podría llegar a ser revisado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

“Colaboran para criminalizar”

Durante una rueda de prensa este martes, Khalil aseguró que la demanda busca revelar “la red de organizaciones, actores e instituciones concretas que colaboran para criminalizar la solidaridad con Palestina y para dar un escarmiento a quienes se niegan a guardar silencio”.

Asimismo, advirtió que permitir excepciones a las protecciones constitucionales por razones políticas podría sentar un precedente peligroso. “Si las garantías constitucionales pueden dejarse de lado hoy bajo presión política, pueden dejarse de lado mañana contra cualquiera”, afirmó.

Khalil, antiguo estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, se convirtió en una de las figuras más visibles de las protestas estudiantiles contra la ofensiva israelí en Gaza. En marzo de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su apartamento universitario.

Tras su arresto permaneció 104 días en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana, periodo durante el cual no pudo estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Posteriormente, un juez federal en Nueva Jersey ordenó su liberación.

El activista ha rechazado reiteradamente las acusaciones de antisemitismo relacionadas con su participación en las protestas. En declaraciones previas a Associated Press, sostuvo que su posición responde al rechazo de que el dinero de sus impuestos y de las matrículas universitarias sea destinado a inversiones en fabricantes de armas.

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