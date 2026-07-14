Más aulas, más apoyo: NYC expande programas de educación especial para niños de Pre-K

Miles de niños con autismo y otras discapacidades en edad preescolar en la Gran Manzana podrán acceder, a partir de este otoño, a los mismos programas de educación especial de alto nivel que hasta ahora estaban reservados para estudiantes mayores.

El alcalde Zohran Mamdani y el canciller de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS), Kamar Samuels, presentaron una expansión de $67,5 millones, incluida en el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2027, que llevará los programas Nest, Horizon, AIMS, Path y ACES a más aulas de Pre-K en 14 distritos escolares de la ciudad.

Precisamente, la metodología Nest integra a estudiantes en aulas con compañeros de educación general, mientras que Horizon atiende separadamente a estudiantes con necesidades académicas mayores en grupos reducidos de hasta ocho alumnos con dos maestros, y AIMS usa metodologías de análisis conductual aplicado para estudiantes en el espectro autista.

De acuerdo con un reporte de Chalkbeat el “95% de los niños que asisten a los programas Nest y Horizon se gradúan de la secundaria, más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio de estudiantes con discapacidades”.

Desde 2024 la Ciudad empezó a ampliar los programas Nest, Horizon y AIMS a nivel de kindergarten en tres distritos escolares, agregando 160 cupos.

En el fondo, la medida busca evitar que familias con niños pequeños con discapacidades tengan que trasladarse largas distancias para conseguir una educación adecuada.

“Cada niño merece aprender y crecer en su comunidad, y cada familia merece un sistema de educación pública que responda a sus necesidades tal como son“, declaró Mamdani, quien enmarcó el anuncio como un paso hacia un Pre-K verdaderamente universal.

Esta expansión no es un hecho aislado. Se enmarca en una secuencia de anuncios de la administración Mamdani sobre primera infancia, que incluye ampliación de 3-K, lanzamiento de 2-K, Birth-to-2, entre otras iniciativas.

El canciller Samuels subrayó que se trata de la primera vez que los estudiantes más pequeños con autismo y otras discapacidades tendrán acceso a un modelo educativo especializado con resultados comprobados entre alumnos de mayor edad, y remarcó que una buena educación en la primera infancia sienta las bases para el éxito futuro.

Más personal y mejores evaluaciones

La inversión no solo amplía el número de aulas disponibles: también fortalece los sistemas que permiten detectar a tiempo las necesidades de los niños y acompañar a las familias en el proceso del Programa de Educación Individualizado (IEP).

Por su parte, Emmy Liss, directora ejecutiva de la Oficina del Alcalde para el Cuidado Infantil y la Educación en la Primera Infancia, destacó que la educación temprana es determinante para el desarrollo futuro de los niños.

“Esta inversión significa que más niños con discapacidades recibirán la educación atenta, receptiva y basada en evidencia que merecen, desde el mismo inicio de su trayectoria educativa”, acotó.

¿Dónde llegarán?

Los nuevos programas de educación especial para Pre-K estarán disponibles, a partir de este otoño, en las siguientes escuelas y distritos:

Distrito 2: PS 042 Benjamin Altman

PS 042 Benjamin Altman Distrito 5: PS 133 Fred R. Moore

PS 133 Fred R. Moore Distrito 6: PS 005 Ellen Lurie

PS 005 Ellen Lurie Distrito 7: Academy of Exploratory Arts

Academy of Exploratory Arts Distrito 9: PS 028 Mount Hope, PS 058, PS 070 Max Schoenfeld, PS 063X Author’s Academy y Lucero Elementary School

PS 028 Mount Hope, PS 058, PS 070 Max Schoenfeld, PS 063X Author’s Academy y Lucero Elementary School Distrito 10: PS 310 Marble Hill, PS 023 The New Children’s School y Rose Hill Pre-K Center

PS 310 Marble Hill, PS 023 The New Children’s School y Rose Hill Pre-K Center Distrito 11: PS 068 Bronx, PS 111 Seton Falls y PS 121 Throop

PS 068 Bronx, PS 111 Seton Falls y PS 121 Throop Distrito 12: PS 006 West Farms y Samara Community School

PS 006 West Farms y Samara Community School Distrito 14: PS 147 Isaac Remsen

PS 147 Isaac Remsen Distrito 15: PS 015 Patrick Daly, PS 024 y PS 958

PS 015 Patrick Daly, PS 024 y PS 958 Distrito 20: D20 Pre-K Center

D20 Pre-K Center Distrito 21: PS 212 Lady Deborah Moody

PS 212 Lady Deborah Moody Distrito 30: PS 152 Gwendoline N. Alleyne School y PS 171 Peter G. Van Alst

PS 152 Gwendoline N. Alleyne School y PS 171 Peter G. Van Alst Distrito 31: PS 054 Charles W. Leng

Más personal:

35 nuevos profesionales entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en evaluación del habla y terapeutas ocupacionales se distribuirán en 10 nuevos Centros Regionales de Evaluación Preescolar (PRAC) , con el fin de reducir los tiempos de espera y ampliar las opciones de evaluación bilingüe.

entre ellos psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en evaluación del habla y terapeutas ocupacionales se distribuirán en , con el fin de reducir los tiempos de espera y ampliar las opciones de evaluación bilingüe. 29 terapeutas y especialistas adicionales para reforzar los servicios en programas comunitarios de 3-K y Pre-K.

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