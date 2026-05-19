Más cupos gratis para prescolar este otoño en Nueva York: alcaldía duplica expansión del programa 3-K

Zohran Mamdani está duplicando sus planes de expansión para el programa universal de preescolar de la ciudad de Nueva York destinado a niños de 3 años (3-K), elevando a 2,000 el número total de nuevas plazas para este otoño, anunció ayer.

El plazo de solicitud para el programa 3-K de este otoño ya ha concluido; pero los padres interesados ??en las nuevas plazas pueden solicitarlas inscribiéndose en las listas de espera correspondientes a través de MySchools NYC, llamando al 718-935-2009 o visitando un Centro de Bienvenida para Familias de NYC.

“En el 8vo día de esta administración (en enero de 2026), hicimos una promesa a los neoyorquinos: arreglaríamos el sistema 3-K y construiríamos una ciudad donde cada familia pudiera contar con un cuidado infantil asequible y de alta calidad”, declaró Mamdani en un comunicado. “Hoy, estamos cumpliendo esa promesa”.

Esta expansión forma parte de los esfuerzos de la alcaldía para abrir más programas 3-K en vecindarios con una demanda insatisfecha. Desde su lanzamiento, el programa ha enfrentado un desajuste entre la ubicación de los centros y el lugar donde residen o trabajan las familias, lo que ha generado largas listas de espera en algunos códigos postales, mientras que en otros los proveedores no lograban cubrir las plazas disponibles, comentó Daily News.

La mayoría de las nuevas plazas se habilitarán en programas de cuidado infantil comunitarios -entidades que mantienen contratos con la ciudad para ofrecer el servicio 3-K, en lugar de ubicarse dentro de los edificios de las escuelas públicas,

La ciudad tiene previsto notificar este martes las ofertas de plaza del programa 3-K a aquellos niños cuyos padres se inscribieron durante el periodo regular de solicitudes. Las familias que reciban una oferta esta semana, pero que prefieran optar por alguno de los nuevos programas, aún tienen la posibilidad de inscribirse en las listas de espera.

La totalidad de esta expansión se financiará con fondos aportados por la gobernadora Kathy Hochul, los cuales fueron anunciados el pasado mes de enero, según un portavoz de la alcaldía de Nueva York. La gobernación también asignó fondos para poner en marcha, por primera vez, un programa público de cuidado para niños de 2 años y para proporcionar a las familias de bajos ingresos vales de ayuda que les permitan acceder a proveedores privados de su elección.

El mes pasado la rapera hispana Cardi B se alió con alcalde Mamdani de Nueva York a favor del cuidado infantil gratuito para niños de 2 años.

El alcalde también informó ayer la apertura de un nuevo centro preescolar público en Brooklyn, una instalación que había sido completada, pero que permaneció vacía durante años. Se ubica en el vecindario Columbia Waterfront y ofrecerá 45 plazas para el programa 3-K (niños de 3 años) y 18 plazas para el programa “Pre-K” (niños de 4 años), de acuerdo con un comunicado de prensa. La ciudad gastó $12 millones de dólares en el edificio situado en 129 Van Brunt St., además de más de $1 millón en alquiler anual desde 2022, mientras el centro permanecía vacío, según informó NY1 News.

Esta escuela preescolar es el 9no centro de cuidado infantil anteriormente estancado que abre sus puertas bajo la gestión de Mamdani.