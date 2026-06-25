El programa 2-K refuerza su alcance: lanzan jingle en español para familias hispanas

La Ciudad de Nueva York reforzó su campaña para promover el programa gratuito de cuidado infantil 2-K con el lanzamiento de una versión en español del jingle ganador del concurso organizado este año. La iniciativa busca acercar la información a más familias hispanohablantes y aumentar las inscripciones antes de que concluya el periodo de solicitud.

La cantante y compositora Allegra Levy, autora de la canción “Childcare for All”, grabó una adaptación en español de su tema luego de resultar vencedora del Concurso del Jingle 2-K, una competencia que reunió a cientos de participantes con el objetivo de crear una pieza musical capaz de dar a conocer el nuevo programa de educación y cuidado para niños de 2 años.

Una campaña para llegar a más familias

La versión en español formará parte de las campañas oficiales de difusión y publicidad de la Ciudad de Nueva York, junto con la grabación original en inglés. El objetivo es que un mayor número de familias conozca la existencia del programa y pueda aprovechar los espacios gratuitos disponibles para este otoño.

Levy fue elegida ganadora después de que cerca de 13,000 neoyorquinos votaran entre 5 finalistas previamente seleccionados por la rapera Cardi B, originaria de El Bronx, y el creador y compositor Lin-Manuel Miranda, nacido en Washington Heights. Más de 300 personas participaron en el concurso, anunciado en abril por el alcalde Zohran Kwame Mamdani junto con Cardi B.

El alcalde destacó que la nueva versión permitirá que el mensaje llegue a una audiencia todavía más amplia.

“Esta canción va a quedarse en la cabeza de los neoyorquinos por mucho tiempo, y ahora, gracias a esta versión en español, va a llegar a aún más familias que necesitan saber que esta ayuda existe”, afirmó Mamdani.

El mandatario agregó que el programa representa un paso importante para construir una ciudad donde todas las familias tengan acceso a oportunidades, sin importar el idioma que hablen en casa.

¿Qué ofrece el programa 2-K?

El programa 2-K fue presentado en enero por el alcalde Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul como una estrategia para ofrecer cuidado infantil gratuito, accesible y de alta calidad para niños de 2 años.

La primera etapa comenzará este otoño con 2,000 lugares gratuitos y la meta del gobierno municipal es ampliar gradualmente la cobertura hasta alcanzar un sistema de acceso universal durante los próximos cuatro años.

Entre los vecindarios que contarán con cupos gratuitos en esta primera fase se encuentran Canarsie, Brownsville, Inwood, Rockaways, Ozone Park y Fordham, además de otras comunidades de la ciudad.

La mayoría de los espacios ofrecerán atención de jornada completa, de 8 a.m. a 6 p.m. (ET), durante 260 días al año. Este calendario supera ampliamente el ciclo escolar tradicional de 180 días y busca responder a las necesidades de las familias trabajadoras que requieren cuidado infantil durante prácticamente todo el año.

Las autoridades consideran que este esquema permitirá a más padres incorporarse o permanecer en el mercado laboral mientras sus hijos reciben atención en un entorno educativo seguro.

Las familias que viven en los Distritos Escolares Comunitarios 6, 10, 18, 23 y 27 todavía pueden solicitar un lugar en el programa hasta el 26 de junio. La inscripción puede realizarse a través de la plataforma MySchools, llamando al 718-935-2009 o visitando cualquiera de los Centros de Bienvenida Familiar de la Ciudad de Nueva York.

Con la incorporación de una versión en español del jingle ganador, la administración municipal espera que más familias hispanohablantes conozcan esta nueva oportunidad y puedan acceder a uno de los primeros lugares disponibles del programa 2-K, considerado una de las principales apuestas de la ciudad para ampliar el acceso al cuidado infantil gratuito.

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