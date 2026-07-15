Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 15 de julio

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este miércoles en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 97 grados Fahrenheit (36ºC) de máxima y los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 55% durante el día y del 3% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 51% durante el día y del 14% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:37 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:26 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 73 y los 91 grados Fahrenheit (23 y 33 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.