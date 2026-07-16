Trump cuestiona sistema electoral de EE.UU. en su discurso y acusa a China de interferencia

El presidente Donald Trump cuestionó este jueves la integridad del sistema electoral del país durante un mensaje a la nación desde la Casa Blanca, en el que acusó a China de haber interferido en las elecciones de 2020 y reclamó aprobar una reforma electoral antes de los comicios legislativos de noviembre.

Trump aseguró que dispone de documentos que demostrarían “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, lo que, según afirmó, permitió a Pekín obtener de manera ilícita los registros de unos 220 millones de votantes estadounidenses.

El mandatario sostuvo que China buscaba impedir su reelección en 2020 y acusó a la comunidad de inteligencia de no haberle informado sobre esa supuesta situación durante su primer mandato.

Los documentos difundidos por la Casa Blanca, sin embargo, no muestran que las elecciones de 2020 hayan sido manipuladas ni que el resultado electoral fuera alterado.

“No hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros”, afirmó Trump, quien insistió en que su objetivo “no es debilitar la confianza en las elecciones”, sino corregir las “vulnerabilidades” del sistema.

Presión al Senado

El discurso buscó presionar al Senado para aprobar la reforma electoral impulsada por la Casa Blanca, denominada Save America, antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El proyecto propone exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía para votar en elecciones federales. Los demócratas sostienen que esas medidas restringirían el acceso al voto de sectores más desfavorecidos.

Antes del mensaje, la exvicepresidenta Kamala Harris acusó a Trump de intentar difundir “mentiras y teorías conspirativas” y respondió: “Aquí está lo que necesitas saber: las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos y él perdió”.

El contenido del discurso llevó a cadenas como ABC, CNN y NBC a no transmitir en directo la intervención del presidente, por lo que amenazó en su discurso con revocarle las licencias.

“Ellos y otros en los medios forman parte de un complot. Un fraude como este debería significar la revocación de sus licencias. Utilizan nuestras ondas públicas, valoradas en miles de millones de dólares, absolutamente gratis. No pagan nada”, dijo, mencionando por su nombre a ABC y NBC.