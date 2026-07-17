Políticos de Nueva York se subieron el sueldo 18.2%; alcalde Mamdani se eximió

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó un aumento salarial del 18.2% para sus miembros y otros funcionarios electos de la ciudad durante una votación celebrada el jueves.

El incremento, que supone la primera subida salarial desde 2016, fue aprobado con 42 votos a favor y 6 en contra, registrándose la abstención de la presidenta del Concejo, Julie Menin, destacó Daily News.

El alcalde Zohran Mamdani dijo que no aceptará el aumento salarial, el cual elevaría su sueldo actual de $258,750 a 305,800 dólares anuales. “No he tocado ninguna puerta en la ciudad de Nueva York donde me dijeran que su preocupación es que el alcalde gana muy poco”, comentó Mamdani sobre su decisión en una rueda de prensa la mañana de ayer, añadiendo que preferiría que ese dinero fuera a parar a “los bolsillos de quienes pasan dificultades en la ciudad”.

Sin embargo, los aumentos salariales fueron recomendados por una comisión designada por Mamdani a principios de año, en cumplimiento de un requisito de la Carta Constitutiva de la Ciudad que había sido ignorado durante años.

Un plan para aprobar precipitadamente el aumento salarial a finales del año pasado fue descartado después de que los concejales se toparan con una ley local que prohíbe al órgano legislativo incrementar los salarios durante el periodo de transición final (lame duck period) en un año de elecciones locales. La denominada Comisión Cuatrienal se reunió después de que los ex alcaldes Bill de Blasio y Eric Adams no llegaran a convocarla, y recomendó un aumento del 18.2% basado en el incremento estimado del costo de vida desde 2022.

La medida aumentaría el salario de la presidenta del Concejo Municipal de $164,500 a 194,400 dólares anuales, y el de los concejales de $148,500 a 175,500. También otorgaría aumentos al contralor municipal (comptroller) y al defensor del pueblo (public advocate), así como a los presidentes de los distritos (borough presidents) y a los fiscales de distrito.

Los cambios entrarían en vigor 45 días después de que la medida se convierta en ley e incluirían pagos retroactivos desde principios de este año. La propuesta también obligaría al alcalde a convocar a otro estudio salarial durante el tercer año de su mandato (2028), de modo que cualquier aumento entrara en vigor tras las siguientes elecciones (2029), cuando los políticos inician un nuevo mandato. Esto evitaría que los alcaldes buscaran directamente asegurarse un salario elevado.

“El objetivo siempre ha sido garantizar que estas decisiones se tomen mediante un proceso regular y transparente que refuerce la confianza pública”, declaró la concejal demócrata Nantasha Williams, promotora de la iniciativa, en una rueda de prensa previa a la votación.

En junio la Comisión Cuatriena publicó un estudio de 127 páginas en el que recomendaba el aumento del 18.2% para recuperar el “poder adquisitivo perdido” de los salarios -supuestamente escasos- de los funcionarios electos, debido a la inflación y al incremento del costo de vida. El estudio también recomendaba aumentos salariales automáticos de al menos 2% anual en el futuro.

La presidenta legislativa Menin declaró que, al igual que el alcalde, no aceptaría el aumento salarial. Al ser consultada sobre la imagen que proyecta votar a favor de un aumento salarial significativo mientras otros neoyorquinos enfrentan un crecimiento salarial lento, así como una inflación y un costo de vida al alza, la presidenta respondió que el Concejo está evaluando “muchas formas diferentes” de aumentar los salarios en toda la ciudad, citando como ejemplos su programa de ahorro para estudios universitarios y la iniciativa de otorgar a los paraprofesionales un pago único de $10,000 dólares.

Ayer todos los votos en contra provinieron de republicanos y demócratas conservadores, incluido el concejal Phil Wong (D-Queens), quien afirmó haber abogado por recortes en el presupuesto de la ciudad, crónicamente abultado. “En mi distrito hay muchísimos electores que viven al día y tienen dificultades para llegar a fin de mes… Por lo tanto, no puedo votar a favor de un proyecto de ley para aumentarme el sueldo”, declaró, citado por New York Post.