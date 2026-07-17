Argentinos agotan vuelos para viajar a la final ante España del Mundial 2026

La demanda de vuelos de Argentina a Estados Unidos aumentó tras la clasificación de la selección a la final del Mundial 2026 contra España.

Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió ante la fuerte demanda de pasajes para ir a Estados Unidos desde con vistas a la final del Mundial de fútbol 2026 ante España se agotaron en solo un día, informaron fuentes de la compañía.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey será el escenario de la final del Mundial 2026 en una final inédita entre España y Argentina.

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

“Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día”, indicaron fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La aerolínea añadió dos vuelos (para este viernes por la noche y para el sábado por la mañana) desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330.

“Permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo”, informó la compañía.

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

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