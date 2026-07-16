Los 17 jugadores de Barcelona, Madrid y Atlético que buscan la gloria en la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 una estadística impresionante: 18 futbolistas de los tres grandes clubes de España (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) disputarán la gran final vistiendo las camisetas de España y Argentina.

El Real Madrid vivió una Copa del Mundo histórica en el plano ofensivo, pero devastadora en el colectivo. Con las eliminaciones de Francia e Inglaterra en semifinales, estrellas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté se despidieron del torneo.

Por su parte, el Barcelona demostró la fuerza de su colectivo. De los 16 futbolistas culés convocados al Mundial, la mitad (8 jugadores) logró llegar al partido definitivo, todos concentrados en la selección de España: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí (la figura más brillante del Barça en la cita), Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal (quien jugará frente a Messi buscando su mejor versión física) y Ferran Torres.

Los otros ocho representantes barcelonistas se quedaron en el camino por eliminaciones o lesiones: Frenkie de Jong (Países Bajos cayó ante Marruecos), Ronald Araújo (Uruguay no superó la fase de grupos debido a problemas físicos del central), Raphinha (Brasil cayó en octavos ante Noruega con el extremo lesionado) y el juvenil egipcio Hamza Abdelkarim, eliminado también en octavos por Argentina. Jules Koundé y Anthony Gordon se despidieron en semifinales, al igual que Marcus Rashford, quien regresa al Manchester United tras su cesión en el Camp Nou.

El Atlético de Madrid es el club que mejor optimizó su presencia en el torneo. De sus 11 jugadores convocados, 9 disputarán la final en el MetLife Stadium, divididos entre las selecciones de España y Argentina.

Los finalistas rojiblancos: Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez. Álex Baena se consolidó como uno de los hombres clave de España, firmando partidos soberbios ante Uruguay y Austria. Por su parte, Julián Álvarez dejó uno de los momentos más memorables de la Albiceleste con su gol decisivo frente a Suiza.

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