Ganadores del Mundial 2026 recibirán anillos de campeón estilo NBA

La selección que gane el Mundial 2026 recibirá anillos de campeón, similares al estilo de la NBA, NFL o MLB, por primera vez en la historia de la Copa del Mundo.

De acuerdo a la FIFA, se harán 2,026 anillos de los cuáles se entregarán 30 a los campeones del mundo y los 1,996 restantes estarán disponibles como producto con licencia oficial, que “permite a los aficionados poseer una pieza única de la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

“Una cara del anillo luce con orgullo el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada anillo estará numerado individualmente, se ajustará a medida y se entregará con su propio certificado de autenticidad”, explicó la FIFA.

Fifa will present World Cup rings to the winners of Sunday's final between Argentina and Spain, which will be attended by Donald Trump. pic.twitter.com/17wyQMDfG8 — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2026

El organismo detalla que el capitán y entrenador de España o Argentina recibirá anillos temporales para conmemorar la ocasión.

“Cada uno de los 30 anillos para los ganadores será personalizado antes de su entrega oficial en una fecha posterior, garantizando así un ajuste perfecto para toda la vida, en reconocimiento a un logro que perdurará por la eternidad”, detalla la FIFA.

FIFA sigue adoptando “tradiciones” deportivas de EE.UU

Esta no es la primera medida que adopta la FIFA de los deportes y tradiciones de Estados Unidos. También lo hizo con el show de medio tiempo, como en la NFL, que se espera puede durar entre 15 a 30 minutos.

Esta será la primera vez que una final de la Copa del Mundo tenga un “Halftime Show” similar al que se realiza en el Super Bowl de la NFL.

Shakira, BTS, Madonna, Justin Bieber, entre otros estarán en ese show que esperan que no afecte a los jugadores, que no están acostumbrados a estos interludios.

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