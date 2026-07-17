Cómo preparar el arroz al vapor: técnica fácil y nutritiva para granos sueltos

Aunque es de fácil preparación, cocinar arroz puede representar un verdadero reto para lograr granos sueltos. Más allá de la cantidad de agua, arroz y sal, la técnica puede ser la gran diferencia, como el arroz al vapor explicado en sencillos pasos.

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y hay muchas formas de prepararlo, muchas de ellas con cero grado de complejidad. Sin embargo, hay una técnica para preparar un arroz oriental al vapor super sencillos.

Se trata de una receta del canal de Cocina al Natural para preparar el típico arroz que se utiliza para el sushi, para acompañar platos asiáticos o como base para un delicioso arroz frito.

¿Cuáles son las ventajas del arroz al vapor?

Cocinar arroz en vaporera es una opción saludable, ya que los alimentos se cocinan más lentamente, lo que hace que conserven sus nutrientes.

Además, la textura es mucho más suave sin que el graso se sobrehidrate; tampoco requiere de ingredientes extras como aceites o grasas. Esta técnica permite, si se hace en la vaporera, que se cocinen varios alimentos a la vez, lo que representa un ahorro de tiempo.

El paso a paso para el arroz al vapor

Para hacer el arroz al vapor presentamos dos técnicas diferentes, una que requiere más tiempo, como es la vaporera, y otra con un colador metálico. Recordemos que la idea es que el grano se cocine con el vapor de agua y no que se cocine sumergido en líquido.

Ingredientes:

1 taza de arroz

Agua (la cantidad de agua va a depender de la cocción, ya que lo importante es asegurar que siempre haya suficiente líquido para generar vapor).

Para esta receta se requiere una vaporera especial para arroz o un colador de metal.

Método 1: Técnica clásica con vaporera convencional

Con una vaporera común, hay algunos pasos que se deben seguir:

Coloca una manta o un paño de cocina muy limpio sobre la vaporera. Esparce el arroz sobre la tela. Amarra las puntas del paño hacia arriba, asegurándote de que el arroz quede suelto pero bien contenido. Llena la olla con agua, coloca la vaporera encima y enciende el fuego. Una vez comience a hervir, baja el fuego al mínimo para que el agua no se consuma tan rápido y déjalo cocinar por una hora. Asegúrate de que la olla no se quede sin agua.

Método 2: Alternativa casera con colador de metal

En caso de no tener una vaporera, lo puedes hacer con un colador de metal:

Coloca un colador metálico sobre una olla con agua (el arroz va directo en el colador, sin trapo). Tapa el colador para retener el calor. Lleva al fuego y asegura que siempre tenga agua, para mantener el vapor constante. Con esta técnica, el vapor se escapa más fácil porque no sella por completo.

Sigue leyendo:

.¿Arroz con frijoles como proteína? Por qué no sustituye a la carne y eleva la glucosa?

.¿El arroz frío no sube el azúcar? Mitos de internet vs 3 trucos que sí funcionan

.El truco de un chef Michelin: dos ingredientes clave para dar un sabor profundo al arroz