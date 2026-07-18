Pronóstico del tiempo en Nueva York para este sábado 18 de julio

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 99% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 54% en el transcurso del día y del 52% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:39 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:24 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 4% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.