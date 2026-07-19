Christopher Nolan confiesa que se tomará un descanso tras el estreno de “The Odyssey”

Finalmente, “The Odyssey” se estrenó en cines y ya está liderando la lista de películas más taquilleras de este fin de semana. Al mismo tiempo, su director, Christopher Nolan, sigue en su gira de medios y en la entrevista más reciente habló sobre sus planes a futuro.

En una reciente conversación que tuvo en el programa “Today”, Nolan explicó que no tiene planes de comenzar a desarrollar un nuevo proyecto cinematográfico. Declaró que piensa tomarse un descanso de al menos tres años.

Justificó su decisión en el programa explicando: “Sin duda, llegué al límite de mi resistencia, y creo que también de la de todos”. También aclaró que no se queja de la dificultad de su desarrollo: “Es decir, es ‘The Odyssey’, por supuesto que debería ser difícil. No estaríamos haciendo bien nuestro trabajo al adaptar ‘The Odyssey’ al cine si no resultara difícil”.

Hay que recordar que esta película llega a los cines justo tres años después de que estrenara “Oppenheimer”, una película que fue sensación en el 2023 y que es calificada como de las mejores del cineasta.

Sin embargo, parece ser que la dificultad de “The Odyssey” fue mucho mayor. Hay que destacar que es la primera película que filma en su totalidad con cámaras IMAX.

Además de la relevancia de la historia que narró Homero en este poema épico, la razón por la que Nolan decidió hacerla fue por complacer al público con propuestas arriesgadas y nuevas, fuera de las adaptaciones que parecen estar liderando la industria del cine o en películas comerciales en general.

Incluso, en una entrevista que dio a “The New York Times” hace un tiempo, el cineasta declaró: “Si de verdad te interesan las películas y su historia, lo que sin duda queda claro es que hay que arriesgarse para triunfar. El mayor riesgo de todos es ir a lo seguro. Eso es precisamente lo que, en las películas comerciales, no funciona. El público busca algo nuevo”.

Aunque habló sobre el tiempo que se tomaría antes de comenzar a producir otra película, no dio detalles sobre cuál podría ser su trama. No se sabe si hará una historia original o alguna otra adaptación histórica.

Otro de los grandes atractivos de “The Odyssey” es su elenco lleno de estrellas de la industria, entre ellos resaltan Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o y otros.

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