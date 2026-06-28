Christopher Nolan asegura que el público no está interesado en películas comerciales

Falta menos para el estreno de “The Odyssey” de Christopher Nolan y es por eso que sigue haciendo gira de medios para hablar sobre el proyecto, y también aprovecha para hacer su propia evaluación sobre la industria del cine.

En una reciente entrevista que dio a “The New York Times”, el cineasta de 55 años habló sobre lo que cree que el público no quiere y lo que sí. Dijo: “Si de verdad te interesan las películas y su historia, lo que sin duda queda claro es que hay que arriesgarse para triunfar. El mayor riesgo de todos es ir a lo seguro”.

También aseguró: “Eso es precisamente lo que, en las películas comerciales, no funciona. El público busca algo nuevo”.

Las películas comerciales son fáciles de vender a distribuidoras, pero también hay algo bueno en enfrentar retos. Nolan explica esta situación desde la experiencia, pues aunque ahora es uno de los directores más importantes de la industria, también ha tenido que convencer a distribuidoras de aceptar sus historias.

En la misma entrevista con “The New York Times”, contó cómo fue su experiencia al hacer “Memento” en el 2000. Dice que se le dijo que esa película era arriesgada y apunta: “Pude decirle: ‘No, puedo hacerlo’. Hay muchos cineastas que pueden hacerlo de una manera más directa. De hecho, tener algo nuevo que aportar reduce el riesgo y te permite diferenciarte”.

Ahora, considera que, pese a su fama, para muchos “The Odyssey” también es una película arriesgada que le costó vender. “El riesgo reside en los intermediarios: los financieros, el estudio. Si logras conectar con el público —no estoy haciendo predicciones sobre ‘The Odyssey’, pero en el pasado hemos tenido una buena recompensa por confiar en el público“, reveló a “The New York Times”.

“The Odyssey” se estrenará en las salas de cine a nivel mundial el próximo 17 de julio y, además de Nolan como director, esta película también cuenta con un elenco de primer nivel, entre los que se encuentran: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya y otros.

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