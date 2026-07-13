Christopher Nolan califica de “derrotista” una opinión de Matt Damon sobre “The Odyssey”

El director Christopher Nolan, director de “The Odyssey”, expresó su desacuerdo con respecto a unas declaraciones que ofreció Matt Damon, protagonista de la película, sobre esta epopeya.

Damon aseguró que mientras grababa “The Odyssey”, donde interpreta a Odiseo, pensó constantemente que esta sería su “última oportunidad” para realizar una epopeya al estilo clásico de Hollywood. Esto debido a que Nolan se comprometió a grabar en gran formato, con tecnología IMAX y filmación en exteriores en siete países.

“Para mí, personalmente, fue una película muy extraña, en el sentido de que sentí una especie de nostalgia durante todo el rodaje, porque me recordó a las películas de cuando empecé a trabajar. Y sé que eso va a desaparecer. Sabía que esta era la última oportunidad que tendría de hacer algo así… No creo que la gente vaya a tener los recursos para rodar películas de esa manera durante mucho tiempo”, dijo Damon en una entrevista con GQ a principios de este año.

A pocos días del estreno en cines de “The Odyssey”, Nolan aseguró que no está de acuerdo con Damon y calificó su opinión con respecto a este tema como “derrotista”. Sin embargo, dejó claro que podía entender su punto de vista.

“Creo que entiendo a qué se refería [Damon], porque parece que ha pasado mucho tiempo desde que alguien hizo una película así, de esta manera, viajando por el mundo, reuniendo a un elenco de miles de personas, etc. Pero hay un aspecto derrotista en verlo de esa forma con el que no estoy de acuerdo. Creo que el cine es vital y esencial, y continúa transformándose: tenemos todas estas nuevas y grandes voces jóvenes en el cine, que hacen suyo el medio y lo impulsan hacia adelante”, opinó Nolan.

El oscarizado director se refirió al éxito que han tenido películas como “Obsession” y “Backrooms” este 2026. Según dijo, no concuerda con la idea de que el público joven tiene una capacidad de atención limitada y apuesta por historias originales.

Por eso nunca me convencieron los argumentos de que la capacidad de atención del público joven es demasiado limitada como para disfrutar de una epopeya griega de tres horas. Esas películas son tan misteriosas y reflexivas. Es decir, algunas partes de ‘Backrooms’ son como David Lynch en su versión más oscura. Y, sin embargo, a los jóvenes les encantan”.

“The Odyssey” es el primer largometraje filmado enteramente con tecnología IMAX, lo que implicó desafíos técnicos importantes durante las grabaciones. Esta tecnología captura las imágenes en la mayor resolución y garantiza la imagen más grande posible.

La película tuvo un presupuesto de $250 millones de dólares y se grabó en seis países durante 90 días: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Malta.

Además, cuenta con un elenco de alto nivel con actores de la talla de Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, Bennie Safdie, Mia Goth, Elliot Page, Lupita Nyong’o y Travis Scott. La cinta se estrenará en cines el próximo 16 de julio.

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