Comparten nuevo adelanto de “Avengers: Doomsday”

Este lunes 20 de julio, Marvel Studios compartió el tráiler de “Avengers: Doomsday”, la nueva película de la franquicia que reúne a varios superhéroes de este Universo Cinematográfico de Marvel y que, además, regresa con actores que ya habían terminado su ciclo.

En el nuevo tráiler, se puede ver cuáles son los superhéroes que se reunirán en esta nueva etapa para los “Avengers”; hay que recordar que esta sería la primera que se estrena tras el fin de la primera parte del universo cinematográfico con “Avengers: Endgame”, en 2019.

Además del tráiler, Marvel Studios también anunció que esta película estará disponible en formato Infinity Vision, el cual es una nueva certificación de calidad para salas de cine premium (PLF) creada por The Walt Disney Company.

Se asegura que este nuevo formato “garantiza a los espectadores una experiencia cinematográfica excepcional con pantallas gigantes, imágenes brillantes y un sonido extraordinario”. Como ha pasado con otras películas como “The Odyssey” y “Dunne: Part III”, las entradas al cine estarán disponibles meses antes de su estreno.

Según información compartida, este mismo lunes los fanáticos de Marvel podrán comprar las entradas para ver “Avengers: Doomsday” en su estreno el próximo 18 de diciembre.

Esta nueva película de Marvel será nuevamente dirigida por Anthony y Joe Russo; producida por Kevin Feige, Louis D’Esposito y Jonathan Schwartz.

Sus protagonistas son Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, con Tenoch Huerta Mejia.

Con el lanzamiento del tráiler también se compartió un nuevo cartel oficial que seguro comenzará a estar por las calles de todas las ciudades del mundo.

Este lunes también se compartió un nuevo cartel oficial para la película. Crédito: Marvel Studios | Cortesía

Sigue leyendo:

• Joe Russo asegura que la nueva entrega de “Avengers” es más madura y compleja

• Primeras imágenes de Chris Evans de regreso como Capitán América en el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

• Ausencia de Tom Holland en “Avengers: Doomsday” tendría que ver con “Spider-Man 4”