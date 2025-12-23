Primeras imágenes de Chris Evans de regreso como Capitán América en el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

Marvel ha vuelto a captar la atención del público con el anuncio de su próxima película: ‘Avengers: Doomsday’. La emoción creció aún más cuando, en la mañana de este martes, compartieron el primer tráiler de la película, que dura un poco más de un minuto. Además, recalcaron la fecha en la que los fans podrán disfrutarla en la pantalla grande, que será el viernes 18 de diciembre de 2026.

La película promete traer de regreso a personajes emblemáticos, entre ellos Steve Rogers, quien ha estado ausente durante un largo tiempo. El tráiler está dedicado en gran parte a su figura, mostrando su regreso en un estilo que muchos han encontrado emocionante. Se le ve llegando en su moto y abriendo el cofre donde guarda su traje de Capitán América, quien es interpretado por Chris Evans.

En esta ocasión, el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ ya está disponible para que todos los seguidores puedan verlo. La anticipación ha sido tanta que la filtración o la publicación oficial han causado revuelo, dejando a los fanáticos ansiosos por lo que está por venir.

En las escenas que se muestran, también aparece a su lado un personaje que parece ser su heredero, lo que sugiere que la historia seguirá explorando las nuevas generaciones. La imagen de Steve Rogers con su traje y en brazos de alguien más deja entrever que su papel será fundamental en esta nueva etapa.

‘Avengers: Doomsday’ marca una pausa en la espera, una especie de resurgimiento del entusiasmo en la comunidad Marvel. La campaña de promoción, con el lanzamiento del tráiler, ha logrado despertar nuevamente el interés por sus personajes y sus historias. Marvel logra consolidar su lugar como uno de los universos cinematográficos más admirados.

A continuación, haremos un recorrido por los nombres de los actores que trabajan en dicha película y los personajes que interpretarán:

Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Robert Downey Jr. (como Doctor Doom), Letitia Wright, Pedro Pascal (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm), Anthony Mackie, Florence Pugh (Yelena Belova), Paul Rudd, Patrick Stewart e Ian McKellen.

