Joe Russo asegura que la nueva entrega de “Avengers” es más madura y compleja

Hasta la fecha, Joe y Anthony Russo han estrenado cuatro películas para el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora, los hermanos Russo se están preparando para estrenar la quinta: “Avengers: Doomsday”, la cual marca el regreso de los directores y de otros actores icónicos para la franquicia.

El próximo 18 de diciembre se estrenará en cines “Avengers: Doomsday”, una película que continuará con la historia que dejó “Avengers: Endgame”, específicamente lo relacionado con la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con Peggy Carter.

En una reciente entrevista que Joe Russo dio a CBR, el director habló sobre este nuevo proyecto e incluso declaró: “Creo que ‘Doomsday’ es la más compleja emocionalmente de todas. Y en muchos sentidos, la más madura de todas”.

Hace unos meses, Marvel compartió un primer adelanto de “Avengers: Doomsday”. Además del regreso de Chris Evans como el Capitán América, el Universo Cinematográfico de Marvel también tendrá de regreso a Robert Downey Jr., pero esta vez no interpretará a Iron Man, sino al villano Doctor Doom.

¿Cómo aceptaron los hermanos Russo dirigir “Avengers: Doomsday”?

Antes de “Avengers: Doomsday”, los hermanos Russo estuvieron al frente de “Capitán América: El Soldado de Invierno” (2014), “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019). La primera fase de la franquicia terminó con la última película que dirigieron, en 2019, dejando atrás a actores, personajes, e incluso fanáticos.

Los Russo también pensaron que con “Endgame” su relación con Marvel había terminado, pero tiempo después les llegó la propuesta para dirigir una nueva película.

Según un artículo publicado por “SansaCine”, los hermanos Russo recibieron la propuesta de Robert Downey Jr, pero en un primer momento se negaron a aceptar el proyecto. Lo que se explica es que estuvieron en negociaciones hasta que el guionista Stephen McFeely también entró al equipo y les presentó una historia coherente para contar.

Además de Downey Jr. y Evans, el elenco está completado por Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitán América), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Jeremy Renner (Hawkeye), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Holland (Spider-Man), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena Belova), Hayley Atwell (Peggy Carter), Letitia Wright (Pantera Negra) y otros.

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