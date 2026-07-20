Trump descarta el arresto de Netanyahu durante una posible visita a Nueva York

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no será detenido en territorio estadounidense, en medio de la controversia generada por las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien evalúa si existe base legal para ejecutar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

“Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en EE.UU.”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

En el mismo mensaje, Trump defendió la actuación del jefe del Gobierno israelí y afirmó que está enfrentando a “la República Islámica de Irán”, a la que responsabilizó de la muerte de manifestantes iraníes y de soldados estadounidenses.

El presidente también sostuvo que, en lugar de Netanyahu, “los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes”.

Choque con Mamdani

Aunque no mencionó directamente a Mamdani, sus declaraciones llegaron dos días después de que el alcalde neoyorquino revelara que analiza junto con el Departamento Legal de la ciudad si existe autoridad para ejecutar la orden de arresto de la CPI en caso de una visita del primer ministro israelí.

El alcalde, que durante su campaña ya había prometido impulsar esa medida, volvió a describir a Netanyahu como un “criminal de guerra” acusado por la Corte Penal Internacional por presuntos delitos vinculados a la guerra en Gaza.

Desde Israel, Netanyahu respondió restando importancia a la posibilidad de ser detenido en Nueva York y acusó a Mamdani de respaldar a Hamás. Además, afirmó que el alcalde intenta “desviar la atención pública de sus errores”.

Mientras tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, confirmó que el primer ministro mantiene previsto asistir a la Asamblea General de septiembre y defender allí la posición de su país ante la comunidad internacional.

La orden de arresto contra Netanyahu fue emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la población palestina.

Sigue leyendo:

• Netanyahu responde a Ro Khanna y niega respaldo a violencia de colonos en Cisjordania

• Trump pide a Netanyahu ser “más responsable” respecto a Líbano y afirma no estar contento

• Presidente israelí denomina retórica de Zohran Mamdani como “indignante” y “antijudía”