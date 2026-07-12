Netanyahu responde a Ro Khanna y niega respaldo a violencia de colonos en Cisjordania

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respondió este domingo a las declaraciones del congresista estadounidense Ro Khanna, quien denunció haber sido retenido por colonos israelíes armados durante una visita a la Cisjordania ocupada, y aseguró que su Gobierno actúa contra cualquier persona que viole la ley.

Al ser consultado en Meet the press de NBC sobre el incidente, Netanyahu afirmó que Israel es “un país de leyes” y sostuvo que quienes cometen delitos son llevados ante la justicia. En ese sentido, rechazó que la violencia represente a la comunidad de colonos y aseguró que la inmensa mayoría respeta la legalidad.

“Hay un esfuerzo de vigilantes (justicieros por cuenta propia), pero no por parte de la comunidad de colonos. El 99,9% son ciudadanos que cumplen la ley, trabajan y sirven en el ejército”, afirmó el mandatario.

Explicó que los responsables de estos hechos serían alrededor de 150 jóvenes delincuentes que, dijo, provienen de otras partes de Israel y no forman parte de los asentamientos.

Netanyahu añadió que su gobierno no tolera las acciones de estos grupos y aseguró que las autoridades trabajan para llevarlos ante la justicia. No obstante, pidió poner la situación en contexto al señalar que en Cisjordania se registran “miles” de intentos de ataques y actividades terroristas contra civiles israelíes.

Las declaraciones del primer ministro se producen después de que Khanna, representante demócrata por California, denunciara que durante una visita a la localidad palestina de Khirbet Zanuta fue bloqueado por hombres armados y encapuchados, quienes impidieron el paso de su comitiva.

El legislador afirmó que, tras la llegada de soldados israelíes, estos interactuaron de manera amistosa con los colonos y mantuvieron cerrado el camino, por lo que el grupo solo pudo abandonar el lugar después de contactar a la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén y a la policía israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, sin embargo, negaron haber detenido al congresista o a su comitiva. En un comunicado, señalaron que los militares acudieron tras recibir un reporte sobre civiles israelíes que bloqueaban una carretera, dispersaron a los involucrados y reabrieron el paso, asegurando que los soldados no participaron en el bloqueo.

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