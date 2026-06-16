Trump pide a Netanyahu ser “más responsable” respecto a Líbano y afirma no estar contento

El presidente Donald Trump manifestó su disconformidad con la gestión del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respecto a las operaciones en territorio libanés, y le solicitó actuar de forma más responsable ante la prolongación del conflicto en la región.

“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán”, declaró el mandatario en un encuentro bilateral con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Las declaraciones de Trump se realizaron en el marco de la cumbre del G7 en Évian, Francia, donde señaló que el desarrollo extendido de las acciones bélicas afecta las negociaciones diplomáticas internacionales vigentes en la zona, informó EFE.

Cuestionamientos directos de Trump a Israel

El republicano cuestionó de forma directa las estrategias empleadas por las fuerzas de seguridad del Estado israelí en los núcleos urbanos residenciales del Líbano.

“Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbolá“, apuntó Trump.

Impacto en el acuerdo de paz con Irán

A pesar de los desacuerdos tácticos, el presidente estadounidense descartó una ruptura en las relaciones personales con Netanyahu. No obstante, detalló incidentes específicos ocurridos de forma simultánea con el proceso formal de los tratados de paz de Ginebra.

“Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, destacó el mandatario, quien dijo haber sugerido a Netanyahu que sea Siria quien “se ocupe” de Hezbolá.

El mandatario enfatizó la capacidad de contención de la administración del territorio sirio como una alternativa operativa viable en la frontera de Medio Oriente.

“Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Es muy capaz y ha sido muy bueno conmigo. Ha protegido todo lo que le he pedido. Lo ha hecho, y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo”, agregó.

Finalmente, Trump remarcó la importancia histórica y la continuidad del apoyo estratégico brindado por el gobierno norteamericano para garantizar la preservación y estabilidad del Estado de Israel en la región geográfica.

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