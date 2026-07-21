AT&T prepara aumento al internet residencial; afectaría a clientes con menos recursos

Algunos usuarios de internet residencial de AT&T podrían pagar más a partir del 16 de agosto. El incremento mensual afectaría determinados planes antiguos de fibra, Internet Air y también a suscriptores del programa Access from AT&T, dirigido a hogares de bajos ingresos.

El aumento sería de $5 al mes

De acuerdo con documentos internos citados por Yahoo, AT&T aumentará en $5 la tarifa mensual de ciertos planes residenciales que ya no forman parte de su oferta principal.

Entre los servicios afectados se encuentran algunos planes antiguos de AT&T Fiber e Internet Air.

El portal MSN señala que el ajuste alcanzará determinados servicios de cobre y a clientes inscritos en Access from AT&T.

La compañía prevé incluir avisos sobre el cambio en los próximos estados de cuenta, antes de que la nueva tarifa entre en vigor el 16 de agosto.

El ajuste representaría un gasto adicional de $60 al año para cada hogar afectado.

Los descuentos promocionales que ya se encuentren activos deberían mantenerse.

Sin embargo, como el aumento se aplicará sobre el precio base del servicio, muchos clientes terminarán pagando más incluso después de conservar sus promociones.

Los hogares de bajos ingresos también serían afectados

Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación es la inclusión de los usuarios de Access from AT&T, un programa diseñado para facilitar el acceso a internet a familias con recursos económicos limitados.

Aunque un incremento de $5 puede parecer pequeño, su efecto puede ser mayor en hogares que ya enfrentan dificultades para cubrir alimentos, vivienda, servicios públicos y otras necesidades básicas.

Críticos del ajuste consideran que subir el costo de un programa dirigido a familias de bajos ingresos contradice su objetivo de mantener el servicio de internet a un precio accesible.

La conexión residencial se ha convertido en un recurso importante para trabajar, estudiar, buscar empleo, realizar trámites y acceder a servicios médicos.

Por esa razón, cualquier aumento puede afectar de manera desproporcionada a quienes cuentan con presupuestos más reducidos.

AT&T atribuye el ajuste a inversiones en su red

Según los documentos internos, AT&T sostiene que el aumento permitirá mantener sus inversiones en la red, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la experiencia de sus clientes.

La empresa ha utilizado argumentos similares para justificar otros incrementos recientes.

Durante los últimos meses elevó los precios de varios planes móviles antiguos, aumentó las tarifas de opciones retiradas de Unlimited Your Way y subió en $1 por línea el cargo denominado Administrative and Regulatory Cost Recovery Fee.

El aumento podría impulsar a clientes hacia planes nuevos

AT&T ha promovido recientemente Build-A-Plan, una opción personalizable que permite combinar internet residencial y servicio móvil en una sola suscripción.

Aunque la compañía no está obligando a sus clientes a abandonar los planes antiguos, aumentar sus precios podría motivarlos a cambiarse a las ofertas más recientes.

Los usuarios afectados deberán revisar sus próximos estados de cuenta para confirmar si su tarifa subirá. También pueden comparar el precio de su servicio actual con otros planes de AT&T o con las ofertas de compañías competidoras.

El incremento no será igual para todos los suscriptores, pero quienes tengan determinados planes antiguos de Fiber, Internet Air, cobre o Access podrían comenzar a pagar $5 adicionales cada mes desde mediados de agosto.

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