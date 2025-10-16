AT&T pagará hasta $7,500 a clientes afectados por filtración de datos

Millones de usuarios de AT&T en Estados Unidos podrían recibir miles de dólares en compensación tras una serie de filtraciones masivas de datos que expusieron información personal sensible.

La compañía acordó pagar $177 millones de dólares para resolver una demanda colectiva, evitando así ir a juicio.

Los afectados tienen derecho a solicitar pagos que van desde cientos de dólares hasta $7,500, dependiendo de su situación.

Dos filtraciones que expusieron a más de 100 millones de usuarios

La demanda se originó por dos incidentes de seguridad que afectaron a decenas de millones de clientes actuales y antiguos de AT&T.

El primero ocurrió en 2019, aunque no fue revelado sino hasta 2024, cuando se descubrió que datos personales, incluidos nombres legales, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, de más de 70 millones de personas se estaban vendiendo en la dark web.

La gravedad del caso obligó a la compañía a restablecer contraseñas de millones de cuentas.

El segundo ataque se produjo en abril de 2024, cuando piratas informáticos accedieron a registros telefónicos almacenados en Snowflake, la plataforma de almacenamiento en la nube de AT&T.

Este incidente afectó aproximadamente a 109 millones de usuarios, es decir, prácticamente la totalidad de su base de clientes.

Detalles del acuerdo: dos clases de compensación

Las demandas relacionadas con ambos incidentes se consolidaron en un solo caso y fueron resueltas en marzo de 2025.

Aunque AT&T no admitió responsabilidad alguna, aceptó el acuerdo que divide a los afectados en dos grupos.

-La “Clase 1” (brecha de 2019) recibirá en conjunto $149 millones de dólares.

-La “Clase 2” (brecha de 2024) repartirá los $28 millones restantes.

Cómo saber si calificas para el pago

La empresa Kroll Settlement Administration, encargada de gestionar el proceso, notificará por correo electrónico a las personas elegibles.

Si no recibes un aviso y crees que fuiste afectado, puedes comunicarte al (833) 890-4930 o escribir a:

AT&T Data Incident Settlement

c/o Kroll Settlement Administration LLC

P.O. Box 5324

New York, NY 10150-5324

Cuánto dinero puedes recibir

La cantidad a recibir depende del tipo de incidente y de si puedes demostrar pérdidas económicas:

-Afectados por la filtración de 2019 con pérdidas comprobables: hasta $5,000.

-Afectados por la filtración de 2024 con pérdidas comprobables: hasta $2,500.

En algunos casos, es posible recibir pagos por ambos incidentes, siempre y cuando se presente evidencia separada.

Quienes no puedan demostrar pérdidas seguirán siendo elegibles, pero recibirán un pago proporcional al número total de reclamaciones.

Cómo presentar una reclamación

Las solicitudes pueden completarse en línea en el sitio web de Kroll o enviarse por correo postal.

Para ello, necesitas un ‘Class Member ID’, que será proporcionado por la administración del acuerdo.

Existen formularios separados para quienes fueron afectados por la filtración de 2019, por la de 2024 o por ambas.

Todas las reclamaciones deben enviarse o estar selladas por correo a más tardar el 18 de diciembre de 2025.

