Quiénes recibirán pagos de $7,500 dólares de AT&T

AT&T deberá compensar económicamente a millones de clientes tras dos filtraciones masivas de datos que comprometieron información personal de usuarios actuales y antiguos. Los afectados podrán reclamar hasta $7,500 dólares en reembolsos, dependiendo del tipo de daño sufrido y de cuál de los dos incidentes hayan sido parte.

Dos brechas de seguridad y dos acuerdos millonarios

La primera filtración ocurrió en 2019, cuando datos de más de 73 millones de personas fueron expuestos en la red oscura.

La compañía reconoció que 7.6 millones eran clientes activos y 65.4 millones, exclientes.

Un segundo incidente, registrado en 2021, permitió que un tercero no autorizado descargara información adicional.

Estas violaciones llevaron a dos demandas colectivas.

AT&T acordó pagar $149 millones de dólares por el primer caso y $28 millones adicionales por el segundo.

En total, los fondos permitirán compensar a los afectados con hasta $5,000 dólares por la primera demanda y $2,500 por la segunda, lo que suma un máximo de $7,500 dólares por persona, dependiendo del tipo de reclamo y del número de participantes.

Quiénes califican para los pagos

Para recibir la compensación, los interesados deben haber sido clientes o exclientes de AT&T cuyos datos personales -incluidos números de Seguro Social o elementos sensibles como direcciones, fechas de nacimiento o información de cuenta- fueron filtrados.

El acuerdo establece dos niveles de elegibilidad:

-Nivel 1: personas que puedan demostrar pérdidas económicas documentadas de hasta $5,000 dólares relacionadas con la filtración de su número de Seguro Social.

-Nivel 2: clientes que sufrieron exposición de datos menos sensibles (“Data Elements”) podrán recibir hasta $2,500 dólares.

Quienes no puedan documentar pérdidas específicas podrían optar a un pago proporcional con los fondos restantes tras cubrir costos administrativos y honorarios legales.

Cómo presentar una reclamación

Los afectados tienen hasta el 18 de diciembre de 2025 para enviar su solicitud en línea o por correo.

También es posible presentar una objeción o renuncia al acuerdo antes del 17 de noviembre de 2025.

Los reclamos deben incluir evidencia que vincule las pérdidas directamente con las brechas de seguridad.

Aquellos que no realicen ninguna acción no recibirán compensación alguna.

Qué esperar del pago

El monto final que reciba cada persona dependerá del número de reclamos aprobados y de los gastos legales asociados al proceso.

En este tipo de demandas colectivas, mientras más personas participen, menor será el pago individual, ya que los fondos se distribuyen equitativamente entre los reclamantes.

El caso de AT&T se suma a una lista creciente de demandas colectivas contra grandes corporaciones por la exposición de datos personales, como las que involucraron a Cash App y Verizon en 2024.

Sigue leyendo:

– Wells Fargo pagará $85 millones de dólares tras acusaciones de realizar entrevistas de trabajo falsas

– Acuerdo permite la condonación de préstamos para 2.5 millones de estudiantes