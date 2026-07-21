Canadá y Trump acuerdan acelerar negociaciones comerciales tras amenaza de aranceles del 50%

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó este martes que acordó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump intensificar las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial entre ambos países y México, luego de que la Casa Blanca anunciara nuevos aranceles del 50% sobre la mayoría de los productos canadienses.

Carney sostuvo una conversación con Trump y aseguró que ambas partes decidieron “profundizar y acelerar” las conversaciones durante las próximas semanas, en medio de una nueva disputa comercial que amenaza con afectar la relación económica entre los dos países, informó The Associated Press

“Esta mañana hablé con el presidente de Estados Unidos y acordamos profundizar y acelerar las negociaciones en las próximas semanas”, declaró Carney en Ottawa.

“Canadá hará todo lo necesario para apoyar nuestros empleos, a nuestros trabajadores y a nuestros agricultores, y para que Canadá sea más fuerte, más independiente y más resiliente”, añadió.

La medida anunciada por Trump contempla que los nuevos gravámenes entren en vigor 30 días después del anuncio del lunes y llega después de que el mandatario estadounidense acusara a Canadá de aplicar prácticas comerciales injustas contra productos estadounidenses, incluidos automóviles, alcohol y productos lácteos.

Los aranceles excluirían algunos sectores como los productos energéticos, la potasa, el pescado y ciertos minerales críticos, pero afectarían bienes que anteriormente estaban libres de impuestos bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, vigente desde 2020.

Estados Unidos no renovó ese pacto comercial, lo que abrió una nueva etapa de negociaciones que podría prolongarse durante años, hasta 2036.

La decisión de Washington generó preocupación entre funcionarios canadienses, quienes advirtieron que los aranceles podrían elevar costos para consumidores y empresas en ambos lados de la frontera, además de aumentar las tensiones entre dos países que históricamente han mantenido una estrecha relación económica.

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, criticó la decisión y afirmó que las medidas de Trump perjudicarán a las familias de su provincia. “Esto da la impresión de ser un enfoque cada vez más desesperado y errático en nuestras relaciones con nuestro país”, dijo durante una reunión de primeros ministros provinciales y líderes territoriales en la Isla del Príncipe Eduardo.

El funcionario agregó que Trump se equivoca si cree que puede “intimidarnos para que hagamos lo que él quiera”. “Me dan pena los estadounidenses. Si no puedes ser amigo de Canadá, entonces casi con toda seguridad no tienes amigos en ninguna parte del mundo”, afirmó.

Carney informó que planeaba reunirse de manera virtual con los líderes provinciales más tarde el martes para coordinar la respuesta canadiense.

Mientras tanto, Trump defendió su decisión desde el Despacho Oval y afirmó que mantiene aprecio por los ciudadanos canadienses, aunque insistió en que Canadá depende económicamente de Estados Unidos.

“Canadá ha sido muy, muy dura con nosotros a lo largo de los años, durante muchos años, y ningún otro presidente ha hecho nada al respecto”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump también señaló que estos nuevos aranceles son independientes de sus amenazas de imponer medidas adicionales relacionadas con el humo de los incendios forestales canadienses que afectó a varias regiones de Estados Unidos, incluidas zonas de los Grandes Lagos, el noreste y el Atlántico Medio.

El presidente volvió a cuestionar la gestión forestal de Canadá.

De acuerdo con AP, los principales sectores afectados serían productos químicos, plásticos, electrónicos y equipos industriales, además de bienes de consumo, productos forestales, maquinaria y algunos productos agrícolas y alimentarios.

La lista de posibles productos afectados incluye artículos como miel, licores, cemento y palos de hockey.

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