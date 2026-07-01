EE.UU. frena la renovación del T-MEC en su estado existente

​El gobierno estadounidense anunció formalmente su decisión de no renovar el Tratado entre los Estados Unidos de América, México y Canadá (T-MEC) en su estado existente, decisión que fue comunicada tras una reunión virtual de los miembros de la alianza comercial este miércoles.

La reunión se convocó como respuesta directa a un requisito dentro del propio pacto comercial. El tratado estipula que la Comisión de Libre Comercio del T-MEC lleve a cabo una revisión conjunta exhaustiva de todo el pacto. Esta Comisión está integrada por representantes gubernamentales de cada una de las naciones integrantes.

Posición de los Estados Unidos sobre la renovación

​Durante estas deliberaciones, la discusión se centró en las operaciones funcionales del tratado comercial. Los funcionarios de los Estados Unidos utilizaron esta plataforma para aclarar que EE. UU. no estaba de acuerdo con una renovación del T-MEC tal como funciona actualmente.

Como consecuencia de esta postura, el tratado comercial no ha logrado asegurar su renovación por el momento.

¿Cuál es el estado actual del Tratado?

​Aunque el tratado no fue renovado, esta decisión no termina inmediatamente con el pacto. El tratado permanece en plena vigencia y efecto, por lo que sus operaciones continuarán sobre esta base, a la espera de una resolución satisfactoria de los problemas pendientes identificados por los Estados Unidos, o hasta el momento en que el tratado se dé por terminado formalmente a través de los protocolos establecidos.

​Compromiso futuro y objetivos

​El gobierno de los Estados Unidos ha aclarado su camino a seguir. Continuará el compromiso activo con las contrapartes canadienses y mexicanas. Estas futuras discusiones están diseñadas para abordar directamente áreas específicas de preocupación identificadas por EE. UU., denominadas específicamente deficiencias del Tratado, junto con los esfuerzos para rectificar los déficits comerciales que EE. UU. mantiene con ambos países.

​Próximas discusiones bilaterales

Entretanto, Estados Unidos confirmó que se reunirá con representantes de México durante la semana del próximo 20 de julio. La reunión está programada para ser una tercera ronda de negociaciones bilaterales dedicadas que están específicamente relacionadas con la revisión conjunta en curso del T-MEC.